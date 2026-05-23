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25 दिन पहले शादी, 5 दिन साथ रहे, पहले पत्नी ने लगाई फांसी; फिर पति भी फंदे से झूल गया

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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दोनों की 25 दिन पहले ही शादी हुई थी। दोनों ने सिर्फ 5 दिन ही साथ में बिताए थे। फिर एक दिन लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी और ठीक दो दिन बाद लड़का भी फंदे से झूल गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई इस घटना से लोग स्तब्ध हैं। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

25 दिन पहले शादी, 5 दिन साथ रहे, पहले पत्नी ने लगाई फांसी; फिर पति भी फंदे से झूल गया

दोनों की 25 दिन पहले ही शादी हुई थी। दोनों ने सिर्फ 5 दिन ही साथ में बिताए थे। फिर एक दिन लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी और ठीक दो दिन बाद लड़का भी फंदे से झूल गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई इस घटना से लोग स्तब्ध हैं। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

ग्वालियर में नई नवेली दुल्हन ने फांसी लगाकर जान दे दी। पत्नी की मौत के दो दिन बाद पति का शव भी घर के बाथरूम में फंदे पर लटका मिला। मुरार और गोला का मंदिर पुलिस को किसी भी घटनास्थल से सुसाइड नोट नहीं मिला है। मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हुरावली लिंक रोड स्थित गेरू वाले बंगले के पास रहने वाली 23 साल की मेघा उर्फ ज्योति की शादी 25 अप्रैल 2026 को पिंटो पार्क कुंज विहार कॉलोनी फेस-1 निवासी सिद्धार्थ कांदिल से हुई थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी।

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धूमधाम से हुई थी शादी

परिजनों के मुताबिक शादी के बाद मेघा खुश थी। 26 अप्रैल को वह ससुराल पहुंची थी, लेकिन 1 मई को मायके आ गई थी।शादी के 25 दिनों में दोनों सिर्फ 5 दिन ही साथ रह पाए थे। शादी धूमधाम से हुई थी। मेघा के पिता गुरुवीर सिंह ने बेटी की शादी में काफी खर्च किया था। 20 मई की सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच मेघा के पिता किसी रिश्तेदार की गमी में गए हुए थे। घर में मेघा और उसकी मां गीता मौजूद थीं। इसी दौरान मां जब दूसरी मंजिल पर बने कमरे में पहुंचीं तो मेघा दुपट्टे के फंदे से लटकी मिली। सूचना पर मुरार पुलिस मौके पर पहुंची। 20 मई को ही शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया।

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पेशे से ठेकेदार था पति

मेघा की मौत के दो दिन बाद 22 मई की सुबह करीब 8 बजे उसके पति सिद्धार्थ कांदिल का शव भी घर में मिला। सिद्धार्थ पेशे से ठेकेदार था। बताया गया कि वह पत्नी की मौत के बाद से मानसिक तनाव में था। जब सिद्धार्थ के पिता परमाल सिंह ने उसे कमरे में नहीं देखा तो तलाश शुरू की गई। बाथरूम अंदर से बंद था। संदेह होने पर भतीजे श्यामवीर को बुलाया गया।दरवाजा तोड़ने पर सिद्धार्थ का शव साफी के फंदे से जंगले पर लटका मिला।

दोनों परिवारों के लोगों से होगी पूछताछ

सूचना मिलने पर गोला का मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। सिद्धार्थ के परिवार ने मीडिया से दूरी बनाई हुई है। परिवार पोस्टमॉर्टम नहीं कराना चाहता था। 22 मई को फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने पहले मेघा की मौत वाले घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद सिद्धार्थ के घर पहुंचकर भी जांच की गई। फिलहाल दोनों घटनास्थलों को सीज रखा गया है। पुलिस अब दोनों परिवारों के लोगों से पूछताछ करेगी।

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डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जाएगी

दोनों के मोबाइल फोन जब्त किए जाएंगे। साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल, वॉट्सऐप चैट और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मौत से पहले दोनों ने आखिरी बार किससे बात की थी। गोला का मंदिर थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद की बात सामने आई है। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं मोबाइल में कोई वीडियो, ऑडियो या डिजिटल सुसाइड नोट तो मौजूद नहीं है। मामले की जांच जारी है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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