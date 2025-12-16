Hindustan Hindi News
अस्पताल के कमोड में मिला नवजात का शव; बच्ची को टॉयलेट में फ्लश करके फरार हुए परिजन?

Dec 16, 2025 06:34 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, छिंदवाड़ा
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां के एक अस्पताल के कमोड में नवजात बच्ची की लाश मिली है। आशंका जताई जा रही है कि परिजन अनचाही बच्ची से खुश नहीं थे, इसलिए नवजात को बाथरूम के कमोड में फ्लश करके फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद मासूम को बाहर निकालने की कोशिश की गई और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका।

कमोड में दिखे हाथ और सिर

मामला छिंदवाड़ा जिले के परासिया सिविल अस्पताल का है। जानकारी के मुताबिक, रोजाना होने वाली साफ-सफाई के तहत एक महिला कर्मचारी टॉयलेट की सफाई करने गई थी। लेकिन, कमोड से पानी नहीं निकलने पर उसे शक हुआ कि आखिर क्या मामला है। जब उसने गौर से देखा, तो कमोड में नवजात शिशु के हाथ और सिर दिखाई दिए। ये देखकर कर्मचारी के होश उड़ गए।

कमोड तोड़कर निकाला शव

जानकारी बाहर आते ही अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया और शिशु को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। नगर पालिका कर्मचारियों और अस्पताल के स्टाफ ने कमोड तोड़ना शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। इस बीच अस्पताल के लेबर वार्ड में इस बात की छानबीन हुई कि किस महिला का बच्चा हो सकता है।

अनचाही बच्ची को किया फ्लश

एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पताल प्रबंधन ने एएनसी, पीएनसी कक्ष और लेबर रूम की जांच करवाई, ताकि पता लगाया जा सके कि बच्चा किसका है। लेकिन वहां ऐसी कोई महिला नहीं मिली, जिसकी हाल में डिलीवरी हुई हो और वह बिना बच्चे को अस्पताल में मौजूद हो। जांच जारी है। इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि परिजन अनचाही बच्ची से खुश नहीं होंगे, इसलिए उसे कमोड में फ्लश करके फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।