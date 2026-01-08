Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़newborn thumb was cut off gross negligence by a nurse in indore government hospital
टेप के बजाए नवजात का अंगूठा काटकर अलग कर दिया, सरकारी अस्पातल में नर्स की घोर लापरवाही

टेप के बजाए नवजात का अंगूठा काटकर अलग कर दिया, सरकारी अस्पातल में नर्स की घोर लापरवाही

संक्षेप:

इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। न्यू चेस्ट वार्ड में भर्ती डेढ़ माह के एक मासूम बच्चे का अंगूठा नर्स की लापरवाही से कटकर नीचे गिर गया। घटना के बाद बच्चे को तत्काल सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल भेजा गया।

Jan 08, 2026 01:14 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज के बड़े-बड़े दावों के बीच इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। न्यू चेस्ट वार्ड में भर्ती डेढ़ माह के एक मासूम बच्चे का अंगूठा नर्स की लापरवाही से कटकर नीचे गिर गया। घटना के बाद बच्चे को तत्काल सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल भेजा गया, जहां सर्जरी कर अंगूठा जोड़ा गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि यूनिट के डॉक्टरों ने इस गंभीर लापरवाही की जानकारी अस्पताल अधीक्षक तक को नहीं दी। मामले को अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश भी की गई, जिससे पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

कैसे हुआ हादसा

बच्चे की मां अंजु ने बताया कि वह बेटमा के बजरंगपुरा गांव की निवासी है। उसका बेटा निमोनिया से पीड़ित था, जिस कारण उसे एमजीएम मेडिकल कॉलेज के न्यू चेस्ट वार्ड में भर्ती कराया गया था। बच्चे के हाथ में रात से सूजन थी। सुबह दो बार नर्स को बुलाने के बावजूद वह नहीं आई। तीसरी बार जब नर्स पहुंची तो इंट्राकेथ बदलने के दौरान सुई निकालते समय बच्चे का हाथ पकड़ा और टेप काटने के लिए कैंची चलाई, जो सीधे बच्चे के अंगूठे पर लग गई। इससे अंगूठा कटकर जमीन पर गिर गया।

घटना के बाद वार्ड में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में बच्चे को सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने तत्काल सर्जरी कर अंगूठे को जोड़ने की कोशिश की। फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है।

मोबाइल में व्यस्त रहती हैं नर्सें

परिजनों का आरोप है कि न्यू चेस्ट वार्ड में नर्सें अक्सर मोबाइल चलाने में व्यस्त रहती हैं। जब इलाज से संबंधित सवाल किए जाते हैं तो टालमटोल कर दिया जाता है। स्वजनों का कहना है कि यदि समय पर ध्यान दिया जाता, तो यह दर्दनाक हादसा टल सकता था। परिजनों ने बताया कि बच्चे का जन्म एमटीएच अस्पताल में सामान्य डिलिवरी से हुआ था। उसे घर ले जाया गया, लेकिन निमोनिया के कारण 24 दिसंबर को फिर से एमजीएम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा।

ये भी पढ़ें:इंदौर में कैसे जहर बन गया था पानी! जांच में हुआ बड़ा खुलासा; 35 सैंपल फेल
ये भी पढ़ें:इंदौर में मौतों के आंकड़े में अंतर पर HC हैरान, रिपोर्ट मांगी; मुख्य सचिव तलब

अस्पताल प्रबंधन की सफाई

न्यू चेस्ट वार्ड के प्रभारी डॉ. निर्भय मेहता ने बताया कि बच्चा 24 दिसंबर को भर्ती हुआ था। सुबह इंट्राकेथ बदलने के दौरान उसके हाथ में चोट लग गई थी। उसे सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां अब बच्चा स्वस्थ है। हालांकि, इस बयान के बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि इतनी गंभीर लापरवाही के बाद भी नर्स के खिलाफ तत्काल क्या कार्रवाई की गई और अधीक्षक को घटना की जानकारी क्यों नहीं दी गई।

सिस्टम पर बड़ा सवाल

एक ओर सरकारी अस्पताल गरीब और जरूरतमंदों के लिए जीवनरेखा माने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटनाएं पूरे स्वास्थ्य तंत्र की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर देती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में दोषी नर्स पर क्या कार्रवाई होती है या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

रिपोर्टः हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|