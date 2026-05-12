कुएं में रोती-बिलखती मिली नवजात बच्ची, 24 घंटे पहले हुआ जन्म; एमपी के खैरथल में मचा हड़कंप
मध्य प्रदेश के खैरथल जिले के तिजारा कस्बे के वार्ड नंबर-13 में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सूखे कुएं में नवजात बच्ची मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
मध्य प्रदेश के खैरथल जिले के तिजारा कस्बे के वार्ड नंबर-13 में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सूखे कुएं में नवजात बच्ची मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।
जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर-13 स्थित एक पुराने सूखे कुएं से अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आसपास मौजूद लोगों ने जब कुएं में झांककर देखा तो कपड़े में लिपटी एक नवजात बच्ची दिखाई दी। यह दृश्य देखकर लोगों के होश उड़ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत तिजारा थाना पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलते ही थाना अधिकारी जयप्रकाश मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बच्ची को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद तुरंत उसे तिजारा उप जिला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची का प्राथमिक उपचार शुरू किया।
शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्ची करीब 24 घंटे की प्रतीत हो रही है। फिलहाल बच्ची स्वस्थ है, लेकिन बेहतर उपचार और निगरानी के लिए उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए बच्ची को कुएं में फेंकने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ कर रही है और बच्ची को कुएं में छोड़ने वालों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।
थाना अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि बच्ची को वहां छोड़ने वालों तक पहुंचा जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
इस घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज भी नवजात बच्चियों के साथ इस तरह की अमानवीय घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि समय रहते बच्ची के रोने की आवाज सुन ली गई, जिससे उसकी जान बच सकी।।
रिपोर्ट- हंसराज
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