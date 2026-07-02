मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तान्या मित्तल और उनके परिवार की होगी; फैजान अंसारी ने मांगी सुरक्षा
फैजान का दावा है कि धमकी देने वाले खुद को अंडरवर्ल्ड और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हैं। उनका कहना है कि उन्हें एक घंटे के भीतर केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है, जिससे उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है।
मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी और ग्वालियर की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल के बीच चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। फैजान अंसारी ने ग्वालियर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तान्या मित्तल और उनके परिवार के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर पुरानी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और लगातार धमकियां दी जा रही हैं।
गुरुवार को फैजान अंसारी ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक लिखित आवेदन सौंपा। आवेदन में उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि कॉल करने वाले उनसे तान्या मित्तल के खिलाफ पहले से दर्ज शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।
मुंबई एयरपोर्ट पर हुई थी विवाद की शुरुआत
फैजान ने बताया कि इस पूरे विवाद की शुरुआत करीब छह महीने पहले हुई थी। उनके मुताबिक, उस समय तान्या मित्तल ने मुंबई एयरपोर्ट से बलराज साहनी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया था। इसके बाद बलराज और फैजान की साझा परिचित सिम्मी राजपूत ने उनसे मदद मांगी। फिर वे ग्वालियर आए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उन्होंने तान्या मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
विवि थाने से सीधे एसपी ऑफिस गए फैजान
फैजान ने बताया कि ग्वालियर पुलिस ने उन्हें पुराने मामले में बयान दर्ज कराने के लिए 2 जुलाई को बुलाया था। जिसके बाद गुरुवार को उन्होंने विश्वविद्यालय थाने में करीब दो घंटे तक अपने बयान दर्ज कराए। इसके बाद वे सीधे एसपी कार्यालय पहुंचे और नई शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि पुरानी शिकायत दर्ज कराने के बाद से ही उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं।
धमकी देने वाला खुद को अंडरवर्ल्ड का बता रहा
फैजान का दावा है कि धमकी देने वाले खुद को अंडरवर्ल्ड और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हैं। उनका कहना है कि उन्हें एक घंटे के भीतर केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है, जिससे उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है।
मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तान्या मित्तल और परिवार की होगी
फैजान अंसारी ने पुलिस से तान्या मित्तल, उनके भाई और उनकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी तान्या मित्तल और उनके परिवार की होगी। फिलहाल पुलिस ने फैजान अंसारी का आवेदन प्राप्त कर लिया है और कहा कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस मामले में तान्या मित्तल पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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