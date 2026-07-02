Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तान्या मित्तल और उनके परिवार की होगी; फैजान अंसारी ने मांगी सुरक्षा

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
Follow us on Google News
share

फैजान का दावा है कि धमकी देने वाले खुद को अंडरवर्ल्ड और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हैं। उनका कहना है कि उन्हें एक घंटे के भीतर केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है, जिससे उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है।

मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तान्या मित्तल और उनके परिवार की होगी; फैजान अंसारी ने मांगी सुरक्षा

मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी और ग्वालियर की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल के बीच चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। फैजान अंसारी ने ग्वालियर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तान्या मित्तल और उनके परिवार के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर पुरानी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और लगातार धमकियां दी जा रही हैं।

गुरुवार को फैजान अंसारी ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक लिखित आवेदन सौंपा। आवेदन में उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि कॉल करने वाले उनसे तान्या मित्तल के खिलाफ पहले से दर्ज शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।

ये भी पढ़ें:दिग्विजय सिंह ने किया ऐसा कौन सा फैक्ट चेक, कांग्रेस के लिए बने विलेन

मुंबई एयरपोर्ट पर हुई थी विवाद की शुरुआत

फैजान ने बताया कि इस पूरे विवाद की शुरुआत करीब छह महीने पहले हुई थी। उनके मुताबिक, उस समय तान्या मित्तल ने मुंबई एयरपोर्ट से बलराज साहनी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया था। इसके बाद बलराज और फैजान की साझा परिचित सिम्मी राजपूत ने उनसे मदद मांगी। फिर वे ग्वालियर आए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उन्होंने तान्या मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

विवि थाने से सीधे एसपी ऑफिस गए फैजान

फैजान ने बताया कि ग्वालियर पुलिस ने उन्हें पुराने मामले में बयान दर्ज कराने के लिए 2 जुलाई को बुलाया था। जिसके बाद गुरुवार को उन्होंने विश्वविद्यालय थाने में करीब दो घंटे तक अपने बयान दर्ज कराए। इसके बाद वे सीधे एसपी कार्यालय पहुंचे और नई शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि पुरानी शिकायत दर्ज कराने के बाद से ही उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं।

ये भी पढ़ें:MP में एक्टिव हुआ मॉनसून, शुक्रवार और शनिवार को इन जिलों के रेड अलर्ट जारी

धमकी देने वाला खुद को अंडरवर्ल्ड का बता रहा

फैजान का दावा है कि धमकी देने वाले खुद को अंडरवर्ल्ड और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हैं। उनका कहना है कि उन्हें एक घंटे के भीतर केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है, जिससे उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है।

मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी तान्या मित्तल और परिवार की होगी

फैजान अंसारी ने पुलिस से तान्या मित्तल, उनके भाई और उनकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी तान्या मित्तल और उनके परिवार की होगी। फिलहाल पुलिस ने फैजान अंसारी का आवेदन प्राप्त कर लिया है और कहा कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस मामले में तान्या मित्तल पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है।

ये भी पढ़ें:मोनालिसा केस में आरोपी फरमान की अग्रिम जमानत खारिज, कोर्ट ने नहीं दी राहत
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।