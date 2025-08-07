पति गया कमाने तो आ धमका पड़ोसी, बच्चों के सामने रात में 'कांड'; दिन के उजाले में रो-रोकर बताई पत्नी

Madhya Pradesh News: दतिया जिले के उनाव थाना इलाके में एक विवाहिता के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के समय पीड़िता घर पर अकेली थी। आरोपी इसी का फायदा उठाकर घर में घुसा और घटना को अंजाम दिया।

मध्य प्रदेश के दतिया जिले से हैरान करने वाला मामले सामने आया है। यहां पर उनाव थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना हुई है। घटना के समय पीड़िता अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने इसी का फायदा उठाकर घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

रात में घर में घुस आया पड़ोसी पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात कस्बा उनाव में पड़ोस में रहने वाला अंकू उर्फ अंकित रायकवार उसके घर में घुस आया। उस समय पीड़िता का पति मजदूरी के लिए बाहर गया था। विरोध करने पर आरोपी ने बच्चों को जान से मारने की धमकी दी और दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

पति को देखते ही रोने लगी पीड़िता वहीं, सुबह जब पति घर लौटा तो पीड़िता और बच्चे फूट-फूटकर रोने लगे। पति के पूछने पर पीड़िता ने पूरी घटना बताई और अपने पति के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी धवल सिंह ने बताया कि शिकायत मिलते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।