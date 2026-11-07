भारी पड़ी 329 दिन की लापरवाही, हाई कोर्ट ने लगाया 3 लाख का जुर्माना; CMHO को जेब से भरनी होगी रकम
हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।
सरकारी अधिकारियों की लापरवाही पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कर्मचारी के पक्ष में आए फैसले को चुनौती देने के लिए 329 दिन की देरी से रिट अपील दायर करना अधिकारियों को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रभारी अधिकारी और ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएस सागर पर कुल 3 लाख रुपए की कॉस्ट लगा दी है। अदालत ने साफ कहा है कि जुर्माने की रकम सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों को अपनी जेब से जमा करनी होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। देरी माफ करने के लिए शासन की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को अदालत ने संतोषजनक नहीं माना। तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अपील खारिज कराने की ही सेटिंग थी। अदालत को आशंका है कि अधिकारियों का छिपा उद्देश्य जानबूझकर अपील को समय-सीमा से बाहर दाखिल करना था, ताकि वह तकनीकी आधार पर खारिज हो जाए और पहले दिए गए कानूनी निर्देशों से बचा जा सके।
27 साल बाद परमार की नौकरी को अवैध माना
दरअसल, पूरा मामला कर्मचारी देवेंद्र सिंह परमार की नियुक्ति और सेवा समाप्ति से जुड़ा है। वर्ष 1989 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से परमार की नियुक्ति नियमानुसार एलडीसी यानी लिपिक पद पर हुई थी। राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी ने भी उनकी सेवाओं को वैध माना था। इसके बावजूद विभाग ने मार्च 2016 में उन्हें नोटिस जारी किया और दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं।
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने परमार के पक्ष में दिया फैसला
सेवा समाप्ति के खिलाफ देवेंद्र सिंह परमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले को चुनौती देने के लिए राज्य शासन ने रिट अपील दायर की, लेकिन इसमें 329 दिन की देरी हो गई। शासन की ओर से देरी का ठोस कारण नहीं बताया जा सका। इसी पर डिवीजन बेंच ने कड़ी नाराजगी जताई और जिम्मेदार अधिकारियों पर व्यक्तिगत जुर्माना लगा दिया।
अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए
हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अदालत ने एक सप्ताह के भीतर 3 लाख रुपए जमा कराने और 30 दिनों के भीतर कार्रवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है और अदालत में शासन क्या जवाब पेश करता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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