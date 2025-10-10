Negligence in e-attendance in Rewa, notice issued to 36 principals including District Education Officer रीवा में ई अटेंडेंस में लापरवाही, 36 प्राचार्यों को नोटिस जारी, जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Negligence in e-attendance in Rewa, notice issued to 36 principals including District Education Officer

रीवा में ई अटेंडेंस में लापरवाही, 36 प्राचार्यों को नोटिस जारी, जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल

जिन प्राचार्यों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें रीवा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा भी शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जिला शिक्षा अधिकारी ही ई-अटेंडेंस को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, तो वो बाकी प्राचार्यों और शिक्षकों को क्या समझाइश देंगे।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रीवाFri, 10 Oct 2025 02:31 PM
share Share
Follow Us on
रीवा में ई अटेंडेंस में लापरवाही, 36 प्राचार्यों को नोटिस जारी, जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल

मध्य प्रदेश के रीवा में ई अटेंडेंस पर लापरवाही बरतने वाले 36 प्राचार्यों पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रीवा द्वारा कार्यवाही करते हुए सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिन प्राचार्यों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें रीवा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा भी शामिल हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के पास बैकुठपुर गर्ल्स स्कूल का भी प्रभार है, और ऐसे में सवाल उठता है कि जब जिला शिक्षा अधिकारी ही ई-अटेंडेंस को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, तो वो बाकी प्राचार्यों और शिक्षकों को क्या समझाइश देंगे।

जेडी रीवा द्वारा ई अटेंडेंस में लापरवाही बरतने पर, जिला शिक्षा अधिकारी रामराज मिश्रा सहित जिले के 36 प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संबंधित प्राचार्यों द्वारा ई-अटेंडेंस का उपयोग न करते हुए इससे दूरी बनाई गई है। जेडी रीवा ने अपने नोटिस में कहा है कि निर्धारित समय सीमा में जवाब न देने पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए एक वर्ष की वेतनवृद्धि रोकी जाएगी।

बताया गया है कि ई-अटेंडेंस की मॉनिटरिंग में यह बात निकल कर सामने आई है कि डीईओ और अन्य प्राचायों द्वारा ई-अटेंडेंस का उपयोग नहीं किया जा रहा है। रामाराज मिश्रा जिला शिक्षा अधिकारी होने के साथ ही गर्ल्स स्कूल बैकुण्ठपुर में प्राचार्य का भी दायित्व संभाल रहे हैं। हालांकि वो जिला शिक्षा अधिकारी है इसलिए वहां नहीं जाते है जिससे वहां का प्रभार किसी और के पास है।

अब यह चर्चा है कि जब डीईओ ही ई-अटेंडेंस का उपयोग नहीं कर रहे, तो फिर वो अन्य स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षकों को किस प्रकार से ई अटेंडेंस का उपयोग करने का दबाव बना सकेंगे या फिर निर्देश देंगे। रीवा जिले में 45 प्रतिशत नियमित शिक्षकों द्वारा ई-अटेंडेंस का उपयोग नहीं किया जा रहा। केवल 55 प्रतिशत नियमित शिक्षक ही ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं। जबकि ई अटेंडेंस को अनिवार्य किया गया है, ऐसे में अब ई अटेंडेंस न लगाने वाले शिक्षकों का वेतन भी काटा जा सकता है।

रिपोर्ट- सादाब सिद्दीकी

Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|