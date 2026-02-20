Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इंदौर में राज्यपाल की व्यवस्था में लापरवाही, भोजन करने से इनकार; 5 अधिकारियों को नोटिस

Feb 20, 2026 12:39 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

महामहिम राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने इंदौर प्रवास के दौरान रेसीडेंसी कोठी में रात्रि विश्राम किया। इस दौरान उनकी व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने पांच अधिकारियो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही कोठी की व्यवस्था संभालने वाली एम्पोरियम की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए।

इंदौर में राज्यपाल की व्यवस्था में लापरवाही, भोजन करने से इनकार; 5 अधिकारियों को नोटिस

महामहिम राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने इंदौर प्रवास के दौरान रेसीडेंसी कोठी में रात्रि विश्राम किया। इस दौरान उनकी व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने पांच अधिकारियो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही कोठी की व्यवस्था संभालने वाली रतन एम्पोरियम की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने 16 फरवरी को रेसीडेंसी कोठी में रात्रि विश्राम किया। इस दौरान रात्रिकालीन ड्यूटी में संयुक्त कलेक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी तहसीलदार चौखा लाल टांक, एम.पी.आर.डी.सी. के प्रबंधक गगन भवर तथा लेबर इंस्पेक्टर तृप्ति डावर मौजूद थे। उन्होने बताया कि जानकारी लेने पर पता लगा है कि राज्यपाल के ओ.एस.डी. द्वारा बेडशीट बदलने का अनुरोध किया गया था, लेकिन रतन एम्पोरियम के कर्मचारी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद सुबह ओ.एस.डी. एवं ए.डी.सी. द्वारा किचन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डस्टबीन बंद नहीं पाई गई तथा स्वच्छता की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। इससे राज्यपाल के स्टाफ द्वारा सफाई को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया।

लापरवाही देखकर भड़क उठे कलेक्टर

व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों की लापरवाही से कलेक्टर भड़क गए और उन्होने प्रबंधक रतन एम्पोरियम सेवा तत्काल समाप्त करने के लिए मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रबंधक रतन एम्पोरियम को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही बेहतर सर्विस नहीं होने से संबंधित फर्म की लंबित भुगतान राशि में से 20 से 30 प्रतिशत राशि काटने का निर्णय लिया गया।

कारण बताओ नोटिस जारी किया

कलेक्टर द्वारा जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों की लापरवाही को मानते हुए डिप्टी कलेक्टर सीमा कनेश मोर्य, तहसीलदार राजेश सोनी, लेबर इंस्पेक्टर संजय पाटील, जूनियर सप्लाई ऑफिसर अजय अस्थाना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि अतिथि की सभी व्यवस्थाएं तय मानकों एवं प्रोटोकाल के अनुसार की जाए।

राज्यपाल ने भोजन करने से इनकार किया

इंदौर की ऐतिहासिक रेसीडेंसी कोठी में राज्यपाल ठहरे हुए थे। वहां की रसोई और पैंट्री में भारी गंदगी, काकरोच और सड़ी हुई खाद्य सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया। स्थिति से अवगत होने के बाद राज्यपाल ने दोपहर का भोजन करने से इनकार कर दिया और अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्यपाल मंगलवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) के दीक्षांत समारोह में शामिल होने इंदौर पहुंचे थे। उनके ठहरने की व्यवस्था रेसीडेंसी कोठी के रूम नंबर एक और दो में की गई थी।

ये भी पढ़ें:MP में 11 IAS अफसरों का ट्रांसफर, कांग्रेस का भ्रष्टचारियों को बचाने का आरोप
ये भी पढ़ें:कोर्ट जा रहे वकील को गोली मारी, मध्य प्रदेश में दिनदहाड़े मर्डर से सनसनी

किचन में काकरोच और कीड़े घूम रहे थे

सुबह जब एडीसी नरेंद्र रावत और उनके साथ आए अधिकारी विपुल किचनशाह ने का निरीक्षण किया, तो वहां की हालत देखकर वे दंग रह गए। रसोई में काकरोच और कीड़े घूम रहे थे, बर्तन गंदे पड़े थे, सड़े आलू और उनके छिलके खुले में रखे थे। पैंट्री और फ्रिज में भी खराब सामग्री रखी मिली। अधिकारियों ने तत्काल राज्यपाल को स्थिति की जानकारी दी। इस पर नाराजगी जताते हुए राज्यपाल ने स्पष्ट कहा कि वे ऐसी परिस्थितियों में भोजन नहीं करेंगे और एयरपोर्ट पर भोजन करने का निर्णय लिया।

गंदी बेडशीट से शुरू हुआ मामला, निरीक्षण में खुली परतें

सूत्रों के अनुसार, मामला तब और गंभीर हो गया जब राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को दाग-धब्बों वाली बेडशीट उपलब्ध कराई गई। जब उन्होंने साफ बेडशीट की मांग की तो कर्मचारियों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। निरीक्षण के दौरान किचन इंचार्ज राकेश सिंह और अमित शर्मा को कड़ी फटकार लगाई गई। अधिकारियों ने आवश्यक सामग्री और बर्तनों की सूची तत्काल मांगी और दोपहर तक नए कुकर तथा क्रॉकरी की व्यवस्था कराई गई।

ये भी पढ़ें:MP विधानसभा में नहीं हो सका प्रश्नकाल, भजन गाने लगे कांग्रेसी विधायक
ये भी पढ़ें:शादी के चार महीने बाद बोरी में मिली महिला की लाश, MP में सनसनीखेज वारदात

भुगतान में देरी के कारण संसाधनों की कमी

बताया गया कि रेसीडेंसी कोठी में हाउसकीपिंग की जिम्मेदारी रतन एंपोरियम सिक्योरिटी कंपनी के पास है, जिसके संचालक अमनवीर अरोरा बताए गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जुलाई 2023 से उनका भुगतान लंबित है और हाल ही में केवल चार लाख रुपये का आंशिक भुगतान किया गया है। कर्मचारियों ने यह भी संकेत दिया कि भुगतान में देरी के कारण संसाधनों की कमी बनी हुई थी, जिसका असर व्यवस्थाओं पर पड़ा।

कलेक्टर और एडीएम की सख्ती

मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और एडीएम रोशन राय को तलब किया गया। जांच के बाद कलेक्टर और एडीएम द्वारा रेसीडेंसी कोठी के प्रबंधक रतन एम्पोरियम के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग इंदौर को तत्काल सेवा समाप्ति की कार्रवाई करने को कहा गया। इसके बाद मुख्य अभियंता द्वारा प्रबंधक रतन एम्पोरियम को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित फर्म की लंबित भुगतान राशि में से 20 से 30 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी, क्योंकि सेवाएं मानक स्तर की नहीं पाई गईं। इसके अतिरिक्त, कलेक्टर कार्यालय ने जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

रिपोर्टः हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|