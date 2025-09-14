‘सॉरी मम्मी-पापा…’; MP में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने किया सुसाइड, गूगल पर ढूंढे मौत के तरीके
मध्य प्रदेश के मैहर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय एक छात्र ने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने खुदकुशी करने से पहले लिखे एक सुसाइड नोट में अपने मम्मी-पापा से माफी मांगी है। इतना ही नहीं उसने गूगल पर सुसाइड करने तरीके भी खोजे थे। इस घटना ने मृतक छात्र के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान स्वयं चौधरी (19) निवासी अमरपाटन के रूप में हुई है। वह 12वीं पास करने के बाद अमरपाटन में सतना रोड पर राजा मैरिज गार्डन के पास किराए के कमरे में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे उसने कमरे में चादर का फंदा बना पंखे से लटककर जान दे दी।
अब जिंदगी अच्छी नही लग रही "सॉरी मम्मी-पापा"
पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। उसमें स्वयं ने लिखा “मुझे अनवॉन्टेड थॉट्स आ रहे हैं, दिमाग फट रहा है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, अब जिंदगी अच्छी नहीं लग रही। सॉरी मम्मी-पापा… मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। दादी का ख्याल रखना, उन्हें शुगर है। मेरी आत्महत्या में किसी का कोई दोष नहीं है। इस सुसाइड नोट ने हर किसी को भावुक कर दिया है।
गूगल पर सर्च किया था ‘आत्महत्या कैसे करें’
जांच के दौरान पुलिस को छात्र का मोबाइल फोन मिला। फोन की सर्च हिस्ट्री चेक करने पर पता चला कि छात्र ने आत्महत्या से पहले कई बार गूगल पर “आत्महत्या कैसे की जाए” टाइप कर जानकारी जुटाई थी।
परिवार में मातम
पुलिस के मुताबिक, स्वयं के पिता ओमप्रकाश चौधरी की सतना रोड पर कंप्यूटर की दुकान है, जबकि मां मीनाक्षी चौधरी अमरपाटन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। करीब 8 साल पहले माता-पिता का तलाक हो गया था। उसके बाद से बेटा मां और सौतेले पिता के साथ रह रहा था। कुछ दिन पहले, 10 सितंबर को स्वयं का जन्मदिन था, लेकिन उसने इस बार जन्मदिन नहीं मनाया। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। परिजन स्वयं का अंतिम संस्कार प्रयागराज में करेंगे। इस दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार में शोक का माहौल है।