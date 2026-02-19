दिल्ली का युवक हिमाचल की लड़की संग उज्जैन पहुंचा, बजरंग दल ने लव जिहाद का आरोप लगा पुलिस को सौंपा
दो दिन पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें मुस्लिम युवक धोती-कुर्ता और रुद्राक्ष की माला पहनकर व त्रिपुंड लगाकर महाकाल मंदिर में प्रवेश कर रहा था। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया था।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक युवती को साथ लेकर पहुंचे एक युवक को बजरंग दल के सदस्यों ने कथित लव जिहाद के आरोप में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही उन्होंने युवक के मोबाइल में कई लड़कियों के अश्लील वीडियो व फोटोज मिलने का आरोप भी लगाया। जिसके बाद पुलिस ने जांच करने की बात कही है। कार्यकर्ताओं ने जिस मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा उसका नाम नसीम अकरम है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। वह हिमाचल की हिन्दू युवती को साथ लेकर शहर में पहुंचा था। युवक और युवती महाकाल मंदिर इलाके में बनी एक होटल में ठहरे हुए थे। इसी दौरान हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के सदस्य वहां पहुंच गए। जब उन्होंने युवक से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना हिन्दू नाम बताया। हालांकि सख्ती से पूछने पर उसने अपनी असली मुस्लिम पहचान बता दी। उधर पुलिस ने बताया कि दोनों अलग-अलग होटल में जा रहे थे।
आरोप युवक के मोबाइल में मिले अश्लील फोटो-वीडियो
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब उन्होंने युवक के मोबाइल फोन को खंगाला तो उसमें कई लड़कियों के अश्लील फोटो व वीडियो मिले। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उस युवक की पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लड़की की पहचान उजागर नहीं की है, साथ ही उसने लड़की के परिजनों से संपर्क करने के लिए कोशिश करने की बात भी कही है।
युवक ने लड़की को बताया अपना दोस्त
यह घटना उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र की है और बजरंग दल के सदस्यों ने ही इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद महाकाल पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से छुड़ाया और बाइक पर बैठाकर थाने ले आई। पुलिस ने बताया कि दिल्ली का रहने वाला युवक हिमाचल की लड़की को साथ लेकर उज्जैन आया था। उसका कहना है कि लड़की उसकी दोस्त है और उसे महाकाल दर्शन करने थे, इसलिए वह उसके साथ आया था। इसी दौरान दोनों के मंदिर के पास होने की सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि युवक के मोबाइल में युवती समेत अन्य लड़कियों के न्यूड वीडियो फोटोज मिले हैं। हालांकि पुलिस ने इस आरोप की पुष्टि नहीं की है।
पहले गलत नाम बताया, फिर बोला मुस्लिम हूं
घटना के बारे में जानकारी देते हुए बजरंग दल के जिला कोऑर्डिनेटर ऋषभ कुशवाहा ने बताया कि एक मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की के बारे में हमें सूचना मिली थी। युवक का नाम नसीम अकरम है, जो दिल्ली का रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश की लड़की के साथ आया था। दोनों एक होटल में जा रहे थे। उससे पहले ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं नितिन मालवीय, दीपक, अमन चौरसिया और विनय प्रजापति ने दोनों को पकड़ लिया। जब उन्होंने युवक से पूछताछ की तो पहले तो उसने अपना गलत नाम बताया, लेकिन जब कार्यकर्ताओं ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने असली पहचान बताते हुए खुद को मुस्लिम बताया। उसने कहा कि वह एक लड़की के साथ उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करने आया था। जिसके बाद नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को थप्पड़ लगा दिए।
पुलिस बोली- युवक-युवती अलग-अलग होटल में ठहरे थे
उधर महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि युवक और युवती एक होटल में नहीं रुके थे, बल्कि उन्होंने अलग-अलग होटलों में बुकिंग कराई थी। युवक और युवती के परिजन से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही युवक के मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया गया है। अश्लील वीडियो-फोटोज के आरोपों पर भी पुलिस ने जांच करने की बात कही है।
बता दें कि दो दिन पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें मुस्लिम युवक धोती-कुर्ता और रुद्राक्ष की माला पहनकर व त्रिपुंड लगाकर महाकाल मंदिर में प्रवेश कर रहा था। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया था।
रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव
