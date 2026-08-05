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दतिया में पार्टी के कड़े ऐक्शन के बाद आशुतोष तिवारी से मिले नरोत्तम मिश्रा, समर्थकों को दी कौन सी नसीहत

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी की तारीफ करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने लिखा, ‘मैंने वर्षों से उनकी कार्यशैली को करीब से देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे संगठन और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे।'

दतिया में हुई हार के बाद भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से मिलने पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, कार्यकर्ताओं को दी किस बात की नसीहत
दतिया में हुई हार के बाद भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से मिलने पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, कार्यकर्ताओं को दी क्या नसीहत

मध्य प्रदेश में दतिया सीट पर हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश भाजपा ने बड़ा ऐक्शन लेते हुए मंगलवार को जिले की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। इस दौरान छोटे-बड़े मिलाकर करीब एक हजार पदाधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया। इस ऐक्शन के बाद सियासी हलकों में चर्चा होने लगी थी कि अब शायद उपचुनाव में भितरघात करने वाले बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसी बीच बुधवार सुबह इलाके के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा चौंकाते हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी से मिलने उनके भोपाल स्थित घर जा पहुंचे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने तिवारी के साथ अपने संबंधों को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी सी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने दोनों के बीच सालों पुराना रिश्ता होने की जानकारी दी और कहा कि राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन परिवार, संस्कार और रिश्ते हमेशा स्थाई रहते हैं।'

तिवारी से मुलाकात के बाद मिश्रा ने कहा कि वे उन्हें 25 सालों से जानते हैं और उनके बीच पारिवारिक रिश्ता रहा है। आशुतोष की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि दतिया में हुई हार के बाद भी उन्होंने किसी का नाम लेकर नाराजगी नहीं जताई, जो सभी कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में सम्मान के भाव का प्रकटीकरण है। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं से ऐसा कोई भी काम, टिप्पणी या व्यवहार न करने की नसीहत दी, जिससे पार्टी, संगठन या आशुतोष तिवारी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे।

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मिश्रा बोले- हमारे बारे में भ्रामक व असत्य बातें फैलाई जा रहीं

आशुतोष तिवारी के साथ हुई मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने इस मेल-मिलाप की एक फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर की और इसके साथ ही उन बातों को झूठा बताया जो उनके और आशुतोष तिवारी को लेकर मीडिया में चल रही हैं। उन्होंने लिखा, 'दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर मेरे और भाजपा प्रत्याशी श्री आशुतोष जी तिवारी को लेकर जो भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं।'

'हमारे बीच न कभी पहले कटुता थी और न आज है'

इसके बाद भाजपा प्रत्याशी रहे तिवारी को अपना अनुज बताते हुए मिश्रा ने कहा कि हमारे बीच न कभी कोई कटुता थी और न आज है। उन्होंने लिखा, 'आशुतोष तिवारी जी मेरे अनुज हैं। उनके प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह और आत्मीयता रही है, और आगे भी रहेगी। हमारे बीच न कभी कोई कटुता थी, न आज है। आज भी हमारी मुलाकात हमेशा की तरह उसी गर्मजोशी और अपनत्व के साथ हुई।'

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'यह कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में सम्मान का भाव'

आगे तिवारी की तारीफ करते हुए मिश्रा ने लिखा, 'आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ, समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता हैं। साल 2003 में जब मैंने डबरा से चुनाव लड़ा था, तब से मैंने उन्हें एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में ही देखा है। मैंने वर्षों से उनकी कार्यशैली को करीब से देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे संगठन और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। आशुतोष जी ने भी परिणाम के पश्चात किसी का नाम लेकर नाराजगी नहीं जताई यह भी सभी कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में सम्मान के भाव का प्रकटीकरण है।'

मिश्रा बोले- राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं

उन्होंने बताया, 'आशुतोष तिवारी जी और मेरे बीच 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता है। वह सदैव मेरे अनुज है, उनके लिए मैं अभिभावक.. हमारा और उनका यह रिश्ता सदैव ऐसे ही बना रहेगा। राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन परिवार, संस्कार और रिश्ते हमेशा स्थायी रहते हैं।'

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दतिया में अपने समर्थकों को दी किस बात की नसीहत

पूर्व मंत्री ने आगे अपने समर्थकों को नसीहत देते हुए कहा कि 'मैं अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे ऐसा कोई कार्य, टिप्पणी या व्यवहार न करें जिससे पार्टी, संगठन या आशुतोष जी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। हमारी ताकत हमारी एकजुटता, अनुशासन और संस्कार हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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