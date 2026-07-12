दतिया उपचुनाव : BJP की ना के बाद नरोत्तम मिश्रा को अब इस पार्टी ने दिया टिकट का प्रस्ताव

Datia Assembly Bypoll : 30 जुलाई को होने वाले दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने के बाद शिवसेना (यूबीटी) ने एक बड़ी सियासी चाल चल दी है। पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को उसके टिकट पर लड़ने का प्रस्ताव दिया है।

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने के बाद उनके समर्थकों के बवाल के बाद सियासत तेज हो गई है। भाजपा में दिख रही इस अंतर कलह को भुनाने के लिए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने नरोत्तम मिश्रा को अपने टिकट पर दतिया से उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है।

शिवसेना (यूबीटी) यह प्रस्ताव भाजपा द्वारा शुक्रवार को आगामी दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किए जाने के एक दिन बाद आया है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने के बाद उनके समर्थकों ने शुक्रवार को हाईवे जाम कर जोरदार उग्र प्रदर्शन किया था, जो कुछ स्थानों पर हिंसक हो गया था। इस दौरान किए गए पथराव में एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस बीच, मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए भाजपा द्वारा दतिया में उम्मीदवार बदले जाने की संभावना से इनकार कर दिया।

‘… तो उद्धव और आदित्य ठाकरे भी करेंगे प्रचार’ शिवसेना (यूबीटी) की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख सुनील शर्मा ने शनिवार को कहा कि यदि नरोत्तम मिश्रा इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो पार्टी प्रमुख एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पार्टी नेता आदित्य ठाकरे तथा अन्य वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में उनके पक्ष में प्रचार करेंगे।

शर्मा ने कहा कि मैंने पार्टी नेतृत्व से चर्चा के बाद मिश्रा को यह प्रस्ताव दिया है। मैंने पार्टी की मध्य प्रदेश आईटी सेल के हेड नाहर सिंह गौर से कहा है कि वह मिश्रा के लिए भेजे गए निमंत्रण का वीडियो संदेश सोशल मीडिया पर शेयर करें।

शिवसेना (यूबीटी) के महाराष्ट्र विधानसभा में 20 विधायक और लोकसभा में तीन सांसद हैं। हाल ही में उसके 6 लोकसभा सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना में शामिल हो गए थे।

कांग्रेस ने दतिया में घनश्याम सिंह को बनाया उम्मीदवार वहीं, कांग्रेस ने दतिया सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शनिवार को घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जहां उनका मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी से होगा। घनश्याम सिंह दतिया की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। वह दो बार विधायक रह चुके हैं और उनका संबंध दतिया राजघराने से है।