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'वे हमारे अपने, समझाएंगे तो मान जाएंगे '… दतिया से टिकट कटने पर बोले नरोत्तम मिश्रा

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
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दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। ये खबर मिलते ही समर्थक ने भारी बवाल काटा। इस बीच मिश्रा ने टिकट बंटवारे पर प्रतिक्रिया दी है।

'वे हमारे अपने, समझाएंगे तो मान जाएंगे '… दतिया से टिकट कटने पर बोले नरोत्तम मिश्रा

दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देते हुए आशुतोष तिवारी पर दांव खेला है। नरोत्तम के समर्थकों को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो उन्होंने इस फैसले का जमकर विरोध किया जिसने हिंसक रूप ले लिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है।

नरोत्तम टिकट के प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे और उन्होंने नामांकन की तैयारी भी कर ली थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। पार्टी के फैसले पर नरोत्तम मिश्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 'मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। टिकट की उम्मीद तो सभी करते हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा 'जो होगा अच्छा होगा। चलता रहता है और टिकट की उम्मीद तो सभी करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी ने बहुत दिया है।'

हिंसक प्रदर्शन और इस्तीफे पर क्या बोले?

समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन और नाराज जिलाध्यक्ष रघुवीर सरण सहित कई पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा के सवाल पर नरोत्तम ने कहा कि ‘तोड़फोड़ नहीं की है पर उनको (समर्थकों को) समझाएंगे तो मान जाएंगे वे हमारे अपने कार्यकर्ता हैं।’

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पथराव, चक्काजाम और पुलिस का एक्शन

आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार देर रात और शनिवार तड़के अलग-अलग जगहों पर पथराव, चक्काजाम और पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं सामने आईं हैं। प्रदर्शनकारियों ने ग्वालियर झांसी नेशनल हाइवे पर करीब 15 से 20 किलोमीटर लंबा चक्का जाम कर दिया था, जिससे हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे थे। इस दौरान पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। सख्ती से पेश आते हुए हाइवे से जाम हटाया गया और कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। समर्थकों का यह विरोध प्रदर्शन कानून-व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। इसके साथ ही दतिया स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी।

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साल 2023 में किसकी हुई थी जीत?

साल 2023 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने बीजेपी उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा को हराकर सभी को चौंका दिया था। मगर भारती 1998 बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले का सामना कर रहे हैं। इस मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। रांजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित किया गया था। इस वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है।

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दतिया में कब है उप-चुनाव

दतिया में 30 जुलाई को मतदान किया जाएगा और 3 अगस्त को रिजल्ट घोषित होगा। 13 जुलाई नामांकन की आखिरी डेट है तो 14 जुलाई को उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं।

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