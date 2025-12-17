MP में कलावा से घोंटा लिव-इन पार्टनर का गला, सुसाइड दिखाने को फंदे पर लटकाया, आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: नर्मदापुरम में एक युवक ने विवाद के बाद अपनी लिव-इन पार्टनर की कलावा से गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को साड़ी से लटका दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया।

मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको चौंका दिया, जहां एक युवक ने अपनी लिव-इन पार्टनर की जान लेने के लिए पवित्र कलावा को ही हथियार बना लिया। सनकी आशिक ने पहले कलावा से लड़की का गला घोंट कर हत्या कर दी। फिर इसे सुसाइड दिखाने के लिए साड़ी से फंदे पर लटका कर फरार हो गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या हुआ था? अमर चौक इलाके में किराए के मकान में रहने वाली यह जोड़ी बाहर से खुशहाल लगती थी, लेकिन अंदरूनी कलह ने सब कुछ बदल दिया। आरोपी ने पहले कलावा से महिला का गला घोंटकर उसकी सांसें थाम लीं, फिर मामले को आत्महत्या का जामा पहनाने के लिए शव को साड़ी के फंदे से लटका दिया। पड़ोसियों को लगा कि यह एक दुखद सुसाइड है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने सारी पोल खोल दी। पोस्टमार्टम में सामने आया कि मौत का कारण गला घोंटना था, न कि फांसी।

पुलिस की तेज जांच ने उजागर की सच्चाई पुलिस को शुरुआत में सुसाइड का शक हुआ, लेकिन फॉरेंसिक सबूतों ने कहानी बदल दी। जांच टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, गवाहों से पूछताछ की और आरोपी के मोबाइल रिकॉर्ड्स की छानबीन की। पता चला कि दोनों में अक्सर झगड़े होते थे और घटना वाली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन छोटी-छोटी गलतियां उसे पकड़वा गईं।