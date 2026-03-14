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नरेंदर गायब, सिलेंडर गायब... LPG संकट पर एमपी में गैस सिलेंडर की निकाली अर्थी- VIDEO

Mar 14, 2026 06:32 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अशोकनगर
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मध्य प्रदेश के अशोकनगर में गैस सिलेंडर के नंबर न लगने से लोग नाराज हैं।आलम यह है कि गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान विरोध स्वरुप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर की अर्थी निकाली।

नरेंदर गायब, सिलेंडर गायब... LPG संकट पर एमपी में गैस सिलेंडर की निकाली अर्थी- VIDEO

मध्य प्रदेश के अशोकनगर में गैस सिलेंडर के नंबर न लगने से लोग नाराज हैं।आलम यह है कि गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान विरोध स्वरुप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर की अर्थी निकाली। वहीं गांधी पार्क पर चूल्हा जलाकर महिलाओं ने चाय बनाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। नरेंदर गायब, सिलेंडर गायब...

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लोग बोले- सिलेंडर के नंबर नहीं लग रहे

रसोई गैस किल्लत से आमजन परेशान नजर आ रहे है। अधिकतर लोगों की शिकायत है कि सिलेंडर के नंबर ही नहीं लग रहे तो सिलेंडर मिलेगा कैसे। वहीं होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से सिलेंडर के विकल्प तलाशने की बात भी कह दी गई है। ऐसे में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी न हो उसके लिए भी प्रशासन कमर कस रहा है।

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चूल्हे पर चाय बनाती महिलाएं

विधायक बोले- गैस की किल्लत काफी बढ़ गई

अशोकनगर विधायक हरी बाबू राय ने बताया कि क्षेत्र में गैस की किल्लत काफी बढ़ गई है।लोग सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि सिलेंडर कब मिलेगा। कमी के कारण लोगों को एजेंसियों से लौटाया जा रहा है, जिससे उन्हें लकड़ी और कंडे पर खाना बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है।

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आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की समस्या होगी

विधायक राय ने आरोप लगाया कि यह समस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका के दबाव में लिए गए निर्णयों के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की भी समस्या होगी, जिससे देश 50 वर्ष पीछे चला जाएगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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