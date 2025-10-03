MP में 5 करोड़ रु कीमत का 20kg नशे का सामान बरामद, बताया कहां से लाए और कहां सप्लाई करना था

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों द्वारा अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से अर्जित संपत्तियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है और इस बारे में पता लगते ही जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है।

मध्य प्रदेश पुलिस की नारकोटिक्स विंग को शुक्रवार को उज्जैन में उस वक्त बहुत खास कामयाबी मिली, जब उसने दो नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करते हुए उनसे 20 किलोग्राम से ज्यादा नशीला अल्प्राजोलम पाउडर जब्त किया। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब्त पाउडर की अनुमानित कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली खुफिया सूचना के बाद उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान एक आरोपी को उज्जैन से माल के साथ तो वहीं दूसरे आरोपी को मंदसौर से गिरफ्तार किया। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने बताया कि एक आरोपी इस पाउडर को रोहतक से लेकर आया था और दूसरा आरोपी इसकी डिलीवरी करने कोलकाता जा रहा था, हालांकि पुलिस ने उनकी योजना को नाकाम कर दिया।

पुलिस का कहना है कि खुफिया सूत्रों से भनक मिलने पर पुलिस की नारकोटिक्स विंग ने एक टीम गठित की और आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद कर लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए इंदौर में नारकोटिक्स विंग के DIG (उप महानिरीक्षक) महेश चंद जैन ने कहा, 'इंदौर में नारकोटिक्स विंग में तैनात इंस्पेक्टर राकेश चौधरी को एक मुखबिर से सूचना मिली कि उज्जैन निवासी एक व्यक्ति नशीले पदार्थ लेकर कहीं बाहर जा रहा है। इस सूचना के आधार पर DSP संतोष के नेतृत्व में एक टीम को उज्जैन भेजा गया और मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान और विवरण से मेल खाने वाले एक संदिग्ध की पहचान की गई। तलाशी लेने पर टीम ने आरोपी के कब्जे से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य का लगभग 20 किलोग्राम से ज्यादा अल्प्राजोलम पाउडर बरामद किया।'

DIG जैन ने कहा, 'आरोपी की पहचान मुस्ताख मंसूरी के रूप में हुई है। जिसने टीम को बताया कि उज्जैन निवासी ओम रैदास ने उसे ये ड्रग्स दी थीं और इसे कोलकाता पहुंचाने के लिए कहा था। आरोपी ने कहा कि उसे फिलहाल यह नहीं बताया गया था कि कोलकाता पहुंचने पर उसे ये पैकेट किसे देना थे। हालांकि कोलकाता पहुंचने के बाद उसे इस बात की जानकारी मिलना थी कि इन पैकेट्स को किसे देना है।'

जैन ने आगे कहा कि इस मामले में हमने ओम रैदास को भी आरोपी बनाते हुए उसे मंदसौर जिले से गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में ओम रैदास ने बताया कि इस अल्प्राज़ोलम पाउडर को वह रोहतक से लाया था। उन्होंने बताया कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।