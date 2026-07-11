ड्रग्स से लेकर ऑनलाइन सट्टे तक, नाना पटवारी के नेटवर्क की परतें खंगाल रही इंदौर पुलिस

नाना पटवारी से जुड़े ड्रग्स केस की जांच की आंच अब कई और लोगों तक पहुंच सकती है। पुलिस इस मामले में ड्रग्स पैडलर्स के साथ ही कथित ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के कनेक्शनों को भी खंगाल रही है। पुलिस जल्द ही कई लड़कियों से भी पूछताछ कर सकती है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी से जुड़े ड्रग्स प्रकरण की जांच अब कथित ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क तक पहुंच गई है। पुलिस ड्रग्स सप्लाई चेन के साथ-साथ ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े संभावित कनेक्शनों की भी गहन पड़ताल कर रही है। मोबाइल कॉल डिटेल, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जांच में कुछ ड्रग्स पैडलरों, युवतियों और अन्य संदिग्धों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने पूरी कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए सरकार पर विपक्ष की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है।

प्रॉपर्टी कारोबारी महिला सहित कई लोगों से पूछताछ पुलिस ने शुक्रवार को पलासिया क्षेत्र में रहने वाली एक प्रॉपर्टी कारोबारी महिला को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस के अनुसार, यह महिला नाना पटवारी के संपर्क में रही है। इसके अलावा कुछ अन्य युवतियों से भी पूछताछ की तैयारी की गई है। जांच अधिकारी नाना की गतिविधियों, संपर्कों और कथित आर्थिक लेन-देन की जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पुराने मामलों को भी खंगाला जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, खुशी कुलवाल आत्महत्या प्रकरण में भी नाना पटवारी का नाम सामने आया था। राजेंद्र नगर पुलिस ने ड्रग्स पैडलर संजय कौशल उर्फ रौनी भाई और इरफान उर्फ गोलू खान के बयानों के आधार पर नाना को हिरासत में लिया था। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया।

बेंगलुरु जाने वाले दावे पर उठे सवाल नाना पटवारी के वकील जय हार्डिया ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज अधिकांश मामले किसान आंदोलन के दौरान के हैं और किसी में भी वह दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भाई होने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। नाना पटवारी ने भी दावा किया कि पुलिस ने पूरे दिन पूछताछ नहीं की और अलग-अलग स्थानों पर घुमाने के बाद रात में ड्रग्स मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह तीन दिन पहले बेंगलुरु गए थे, जबकि पुलिस का दावा है कि मोबाइल के पीएसटीएन डेटा में उनकी लोकेशन भोपाल में मिली है।

ड्रग्स सप्लाई के नए इनपुट, 10 हजार रुपये ट्रांसफर की जांच पुलिस सूत्रों के अनुसार, इरफान से दोबारा पूछताछ में उसने दावा किया कि नाना पटवारी अब भी ड्रग्स का सेवन करते हैं। पूछताछ में इरफान ने बताया कि बुधवार को नाना ने भूरु उर्फ राजू खान से ड्रग्स की मांग की थी। उस समय भूरु गुजरात में था, इसलिए उसने इरफान को फोन कर मुंबई बाजार क्षेत्र के एक सप्लायर से मादक पदार्थ लेने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक, इरफान ने अपने परिचित अयान मंसूरी से ऑनलाइन 10 हजार रुपये ट्रांसफर करवाए और कथित रूप से मुंबई बाजार निवासी सैयद से ब्राउन शुगर मंगवाई। पुलिस इस पूरे लेन-देन और डिजिटल ट्रेल की जांच कर रही है।

वाटर पार्क में ड्रग्स डिलीवरी का दावा पुलिस ने नाना के करीबी सोहन उर्फ जोजो से भी दोबारा पूछताछ की। अधिकारियों के अनुसार पूछताछ में वाटर पार्क में ड्रग्स की डिलीवरी किए जाने की जानकारी मिली है। जांच में भूरु, इरफान, संजय कौशल, सैयद और धीरज के नाम भी सामने आए हैं। इन सभी की भूमिका की जांच की जा रही है।

आज फिर होगी पूछताछ पुलिस ने नाना पटवारी को पुनः पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। उन्हें शनिवार दोपहर 3 बजे राजेंद्र नगर थाने बुलाया गया है। वहीं, उनके साथी मानव गंगवानी को दोपहर 12:30 बजे पूछताछ के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों, कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजेक्शन और आरोपियों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।