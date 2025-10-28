योग की मुद्रा थी... MP के सरकारी स्कूल में बच्चों को नमाज के आसन सिखाने वाले शिक्षक की दलील

संक्षेप: एमपी के सरकारी स्कूल में शिक्षक पर बच्चों को योग की आड़ में नमाज के आसन सिखाने का आरोप है। अब प्रकरण पर शिक्षक की सफाई आई है। उनका कहना है कि वो योग की मुद्रा सिखा रहे थे, जिसे गलत समझा गया।

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले के देवहरी गांव के सरकारी स्कूल में योग की कक्षा में नमाज के आसन सिखाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूल के शिक्षक जबूर अहमद पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों को योग और सूर्य नमस्कार की आड़ में नमाज की मुद्रा सिखाई। इस मामले में शिक्षा विभाग आरोपी शिक्षक को निलंबित कर चुका है। अब शिक्षक की दलील आई है। उनका कहना है कि वो कक्षा में बच्चों को योग की मुद्रा सिखा रहे थे।

मामला सामने आने के बाद हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था और शिक्षक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने जबूर को शुक्रवार को निलंबित कर दिया था। बुरहानपुर के अतिरिक्त कलेक्टर वीर सिंह चौहान ने बताया, “हमें इस प्रकरण की जानकारी मिली है। संबंधित शिक्षक को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं।”

हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अजीत ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया कार्य था। उन्होंने कहा, “सरकारी शिक्षक बच्चों से नमाज़ जैसी मुद्राएं करवा रहे थे। मैंने खुद बच्चों से बात की है, और यह बहुत गलत है। हिंदू समाज की भावना आहत हुई है।”

शिक्षक की दलील- नमाज नहीं, शशांकासन सिखा रहा था शिक्षक जबूर अहमद ने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई में कहा कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को जो योग मुद्रा करवाई जा रही थी वह शशांकासन है, जिसे कुछ लोगों ने गलती से नमाज की मुद्रा समझ लिया। उन्होंने कहा, “मैं सरकार के निर्देशों के अनुसार छात्रों को योग सिखा रहा था। यह पूरी तरह से योग की कक्षा थी, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं था। बिना मेरी बात सुने निलंबन अन्यायपूर्ण है।”