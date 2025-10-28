Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Namaz postures in MP government school suspended teacher claims Demonstrating Yoga Asanas
योग की मुद्रा थी... MP के सरकारी स्कूल में बच्चों को नमाज के आसन सिखाने वाले शिक्षक की दलील

योग की मुद्रा थी... MP के सरकारी स्कूल में बच्चों को नमाज के आसन सिखाने वाले शिक्षक की दलील

संक्षेप: एमपी के सरकारी स्कूल में शिक्षक पर बच्चों को योग की आड़ में नमाज के आसन सिखाने का आरोप है। अब प्रकरण पर शिक्षक की सफाई आई है। उनका कहना है कि वो योग की मुद्रा सिखा रहे थे, जिसे गलत समझा गया।

Tue, 28 Oct 2025 09:02 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले के देवहरी गांव के सरकारी स्कूल में योग की कक्षा में नमाज के आसन सिखाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूल के शिक्षक जबूर अहमद पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों को योग और सूर्य नमस्कार की आड़ में नमाज की मुद्रा सिखाई। इस मामले में शिक्षा विभाग आरोपी शिक्षक को निलंबित कर चुका है। अब शिक्षक की दलील आई है। उनका कहना है कि वो कक्षा में बच्चों को योग की मुद्रा सिखा रहे थे।

मामला सामने आने के बाद हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था और शिक्षक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने जबूर को शुक्रवार को निलंबित कर दिया था। बुरहानपुर के अतिरिक्त कलेक्टर वीर सिंह चौहान ने बताया, “हमें इस प्रकरण की जानकारी मिली है। संबंधित शिक्षक को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं।”

ये भी पढ़ें:मुसलमानों को भी नमाज के लिए लेनी होगी अनुमति? कांग्रेस MLA ने अपनी सरकार को घेरा
ये भी पढ़ें:मुस्लिम महिलाओं ने किले में पढ़ी नमाज, तो BJP MP ने गौमूत्र से कराया शुद्धिकरण

हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अजीत ने कहा कि यह जानबूझकर किया गया कार्य था। उन्होंने कहा, “सरकारी शिक्षक बच्चों से नमाज़ जैसी मुद्राएं करवा रहे थे। मैंने खुद बच्चों से बात की है, और यह बहुत गलत है। हिंदू समाज की भावना आहत हुई है।”

शिक्षक की दलील- नमाज नहीं, शशांकासन सिखा रहा था

शिक्षक जबूर अहमद ने सोशल मीडिया पर अपनी सफाई में कहा कि उन पर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को जो योग मुद्रा करवाई जा रही थी वह शशांकासन है, जिसे कुछ लोगों ने गलती से नमाज की मुद्रा समझ लिया। उन्होंने कहा, “मैं सरकार के निर्देशों के अनुसार छात्रों को योग सिखा रहा था। यह पूरी तरह से योग की कक्षा थी, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं था। बिना मेरी बात सुने निलंबन अन्यायपूर्ण है।”

समुदाय ने की निष्पक्ष जांच की मांग

वहीं, कई मुस्लिम समाजसेवक और स्थानीय लोग जबूर अहमद के समर्थन में आगे आए हैं। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की अपील की है ताकि सच्चाई सामने आ सके और बिना प्रमाण किसी शिक्षक को निशाना न बनाया जाए।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Namaz Yoga
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|