67 की उम्र में 23 साल की दुल्हन से निकाह करने वाले नेता नईम खान की अचानक मौत, क्या वजह

संक्षेप: मध्य प्रदेश के सागर के चर्चित पार्षद नईम खान की अचानक मौत हो गई है। खुद से 44 साल छोटी दुल्हन संग निकाह करने के बाद चर्चा में आए नईम खान 67 साल के थे। परिजनों ने दूसरी पत्नी पर संदेह जाहिर किया है।

मध्य प्रदेश के सागर के चर्चित पार्षद नईम खान की अचानक मौत हो गई है। खुद से 44 साल छोटी दुल्हन संग निकाह करने के बाद चर्चा में आए नईम खान को गुरुवार सुबह उनके परिजन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का असली कारण पता लगाने के लिए पोस्टमॉर्टम कराया गया है और पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार है।

नईम खान भाजपा के टिकट पर लाजपतपुरा वार्ड 67 के पार्षद चुने गए थे। बाद में उनकी दुल्हन बनी 23 साल की रेहाना ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए तो पार्टी ने नईम को सस्पेंड कर दिया। सितंबर में नईम विवाद को खत्म करते हुए रेहाना के साथ निकाह कर लिया। वह पहले भी शादीशुदा थे।

उम्र में इस फासले को लेकर इस निकाह की देशभर में चर्चा हुई थी। निकाह के बाद से दोनों एक साथ घर में रह रहे थे। नईम की पहली पत्नी का कहना है कि रेहाना ने फोन करके यह जानकारी दी कि उनके शरीर में किसी तरह की हरकत नहीं हो ही है। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

गुरुवार 4 दिसंबर को नईम की पहली पत्नी का जन्मदिन था। बताया जा रहा है कि नईम इस मौके पर पहली पत्नी के साथ रहना चाहते थे। इस बीच अचानक उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। संदिग्ध परिस्थिति में अचानक हुई इस मौत को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। परिजनों की ओर से संदेह जताए जाने के बाद पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराने को कहा।