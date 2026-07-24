बच्चे से ऑटो चलवा रहा था पिता, वायरल हो गया वीडियो; उज्जैन ट्रैफिक पुलिस ने सिखाया सबक

मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़का यात्रियों की जान जोखिम में डालकर ऑटोरिक्शा चलाता दिख रहा है और उसका पिता बगल में बैठा हुआ है। पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ऑटोरिक्शा चालक द्वारा यात्रियों की जान जोखिम में डालकर अपने नाबालिग बेटे से सड़क पर ऑटो चलवाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में वायरल हुए इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए उज्जैन ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ ऑटो को जब्त कर लिया, बल्कि आरोपी ऑटोचालक से थाने में हाथ जोड़कर माफी भी मंगवाई।

ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया में वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए ऑटोरिक्शा और उसके मालिक पकड़कर पहले तो उसका चालान काटा और फिर समझाइश देते हुए माफीनामा लिखवाया। इसके साथ ही भविष्य में ऐसा दोबारा ऐसा करते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।मामले में ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि नाबालिग द्वारा वाहन चलाना न केवल उसकी, बल्कि अन्य राहगीरों और यात्रियों की जान के लिए भी गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

माफीनामा भी लिखवाया उज्जैन शहर में 2 दिन पहले सवारी से भरा ऑटो एक नाबालिग लड़के द्वारा चलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो जब्त कर वाहन मालिक का चालान काट दिया और उससे माफीनामा भी लिखवाया। इस दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में किसी वाहन मालिक ने नाबालिग को वाहन चलाने दिया और यात्रियों की जान जोखिम में डाली तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

ऑटो मालिक ने थाने में हाथ जोड़कर मांगी माफी ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, वायरल वीडियो करीब दो दिन पुराना है। इसमें आगर रोड पर एक सवारी से भरा ऑटो रिक्शा 14-15 वर्षीय नाबालिग चलाते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच कर ऑटो संख्या MP-13 AF-7029 को जब्त कर लिया। ऑटो मालिक पर कोर्ट के चलान की कार्रवाई भी की गई है। ऑटो मालिक ने अपनी गलती मानकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि वह बच्चे से गाड़ी चलवा रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि पुलिस गाड़ी पकड़ेगी।

ट्रैफिक पुलिस के एलपी सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले नाबालिग द्वारा ऑटो चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद ऑटो चालक को ढूंढकर ऑटो के मालिक के खिलाफ की चालानी कार्रवाई की गई है।

पुलिस की नागरिकों से अपील उज्जैन ट्रैफिक पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी नाबालिग को वाहन चलाने के लिए न दें। गौरतलब है कि इससे पहले भी ई-रिक्शा पर स्टंट और ओवरलोड सवारी के वीडियो वायरल हुए थे, जिन पर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई भी की थी।

दो शिफ्ट में चलते हैं ऑटो उज्जैन शहर में करीब 5 हजार ई-रिक्शा ओर ऑटो चल रहे हैं, जिससे महाकाल मंदिर सहित अन्य स्थानों पर जाम लगता रहा है। इससे बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 2 शिफ्ट में ऑटो चलाने का निर्णय लिया है और यूनिक आईडी भी जारी की हैं। ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर ऑटो और ई-रिक्शा पर स्टंट, ओवरलोड सवारी पर चालान की कार्रवाई भी करती है। हालांकि कड़ी कार्रवाई न होने से चालकों के हौसले बुलंद रहते हैं, जिससे ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। बता दें कि कुछ महीने पहले भी एक ई-रिक्शा को दो पहियों पर चलाकर यात्रियों की जान जोखिम में डाली गई थी। पुलिस ने उस पर भी चालान की कार्रवाई कर छोड़ दिया था।