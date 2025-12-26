बैग बिना पढ़ाई कैसे करूंगी? रोते हुए पुलिस के पास पहुंची तीसरी की छात्रा, फिर क्या हुआ

संक्षेप: मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से मानवता की एक अनूठी मिसाल सामने आई है। यहां तीसरी कक्षा की एक छात्रा की पढ़ाई के प्रति लगन और पुलिस की संवेदनशीलता ने सबका दिल जीत लिया। ऑटो में छूटा स्कूल बैग जब पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से ढूंढ निकाला, तो मासूम के चेहरे पर खोई हुई मुस्कान वापस लौट आई।

मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से मानवता की एक अनूठी मिसाल सामने आई है। यहां तीसरी कक्षा की एक छात्रा की पढ़ाई के प्रति लगन और पुलिस की संवेदनशीलता ने सबका दिल जीत लिया। ऑटो में छूटा स्कूल बैग जब पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से ढूंढ निकाला, तो मासूम के चेहरे पर खोई हुई मुस्कान वापस लौट आई। शाजापुर जिले के शुजालपुर मंडी इलाके के सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाली छात्रा चेरी नायक गुरुवार को मम्मी पूजा, दादी कृष्णा और बुआ रंजना के साथ स्कूल गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लौटते वक्त उसका बैग ऑटो में ही छूट गया। घर पहुंचने पर जब उसे बैग नहीं मिला तो वह फूट-फूटकर रोने लगी। उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि उसकी सारी किताबें और वर्कबुक बैग में ही हैं। बैग नहीं मिला तो वह अपनी पढ़ाई कैसे करेगी। उसने ये परेशानी माता पिता को बताई। परिवार ने उसे नया बैग और किताबें-कॉपियां खरीदकर देने का दिलासा दिया, लेकिन चेरी नहीं मानी ओर उसने बैग ढूंढ़ने के लिए पुलिस से मदद मांगने की बात कही।

चेरी की जिद पर पिता संदीप नायक और दादा अशोक नायक, उसे लेकर शुजालपुर मंडी थाने पहुंचे। यहां चेरी ने खुद अपनी परेशानी एसडीओपी निमिष देशमुख को बताई। बच्ची के आंसू देखकर उन्होंने तुरंत मदद करने का फैसला किया।

पुलिस पूछताछ में परवेज ने कहा कि उसे ऑटो में स्कूल बैग मिला था लेकिन यात्री की पहचान नहीं कर पाने की वजह से बैग घर पर संभालकर रख लिया। इस पूरी कवायद में रात हो गई तो पुलिस ने परवेज को सुबह बैग के साथ थाने आने के लिए कहा। परिवार की गुजारिश पर ऑटो चालक परवेज को समझा-बुझाकर छोड़ दिया कि आगे से कोई भी सामान मिले तो उसे तुरंत पुलिस के पास जमा करे।

ट्रैफिक पुलिस और सीसीटीवी से मिली सफलता एसडीओपी निमिष देशमुख ने बताया कि बैग ढूंढ़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस की मदद लेने का फैसला किया ओर शहर भर के सीसीटीवी कैमरे से ढूढ़ने का प्रयास किया,सीसीटीवी फुटेज में चेरी एक ऑटो में बैठती तो दिखी, लेकिन उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी। ऑटो के आगे लिखे नाम और ऊपर लगे लोहे के स्टैंड से पहचान की गई और इस आधार पर उसकी तलाश शुरू ऑटो ड्राइवर की पहचान परवेज के रूप में हुई। पुलिस ने साथी ड्राइवरों से परवेज का फोन नंबर लिया शुक्रवार सुबह परवेज बैग लेकर थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने चेरी के पिता संदीप नायक को फोन लगाया। चेरी को थाने बुलाकर प्यार से उसका बैग वापस सौंपा गया।