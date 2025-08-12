My name is Aradhana, this is my husband Sarwar, New twist in so called love jihad case in MP मेरा नाम आराधना और ये हैं मेरे पति सरवर; MP के लव जिहाद कांड में नया मोड़, लड़की ने शेयर किया वीडियो, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
युवती के लापता होने पर उसके परिजनों ने एक स्थानीय मुस्लिम युवक सरवर खान पर उसे बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। लड़की के परिजनों ने कहा था कि सरवर ने खुद को सौरभ बताते हुए उनकी बेटी से दोस्ती की फिर लव जिहाद कर उसे फंसाकर उसे भगा ले गया।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, दमोह, मध्य प्रदेशTue, 12 Aug 2025 07:37 PM
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सामने आए कथित लव जिहाद मामले में मंगलवार को उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब लापता युवती आराधना गौतम ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी मर्जी से मुस्लिम युवक के साथ जाने और शादी करने की बात कही। इस वीडियो में उसने अपना और उस युवक का परिचय पति-पत्नी के रूप में देते हुए कहा कि हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है और इस दौरान मेरे साथ कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की गई है।

मंगलवार को सामने आए युवती के वीडियो में आराधना ने बताया कि वह उस युवक को पिछले 7 साल से जानती है और यह भी जानती है कि वह मुस्लिम है। साथ ही युवती ने कहा कि हमारे जाने में युवक के परिजनों का कोई हाथ नहीं है इसलिए उन्हें परेशान ना किया जाए, साथ ही युवती ने कहा कि अगर हमें या लड़के के परिवार को कुछ भी होता है तो इसके लिए मेरे परिजन जिम्मेदार होंगे।

'हमने मर्जी से शादी की, झूठा आरोप ना लगाएं'

उस वीडियो में अपना परिचय देते हुए युवती ने कहा, 'मेरा नाम आराधना गौतम है, और ये मेरे पति सरवर खान हैं। मैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा की रहने वाली हूं। हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है, हमारे ऊपर कोई भी जोर-जबरदस्ती नहीं की गई है। अपनी मर्जी से हम दोनों ने शादी की है। मैं 9 अगस्त को दोपहर दो बजे अपनी मर्जी से इनके साथ आई हूं। मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, इसलिए इन पर कोई झूठा आरोप नहीं लगा जाए।'

लड़की बोली- 7 साल से सरवर को जानती हूं

युवती ने आगे कहा, 'मैं इनको पिछले 7 साल से जानती हूं। मैं पहले से ही यह भी जानती हूं कि ये मुस्लिम है। इसलिए यह भी आरोप ना लगाया जाए कि इन्होंने मुझे झूठा नाम बताकर या फिर किसी अन्य तरीके से मुझे फंसाया है। इसमें इनकी फैमिली वालों का या मेरी फैमिली वालों का किसी का हाथ नहीं है, तो इनके परिवार को किसी भी तरीके टॉर्चर ना किया जाए। अगर हम दोनों को या इनकी फैमिली को कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार मेरे घरवाले, मेरे रिश्तेदार और अन्य लोग होंगे।'

9 अगस्त को लापता हुई थी आराधना

इससे पहले 9 अगस्त को युवती के लापता होने पर उसके परिजनों ने एक स्थानीय मुस्लिम युवक सरवर खान पर उसे बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। लड़की के परिजनों ने कहा था कि सरवर ने खुद को सौरभ बताते हुए उनकी बेटी से दोस्ती की फिर लव जिहाद कर उसे भगा ले गया। परिजनों यह भी कहा था कि लड़की अपने साथ घर में रखे सोने के जेवर भी ले गई है। हालांकि अब युवती ने वीडियो जारी कर अपने और युवक पर लगे आरोपों को गलत बताया है और अपनी मर्जी से युवक से शादी करने की बात कही है।

हार्डवेयर की दुकान में काम करता है सरवर

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार युवक और युवती दोनों बालिग हैं। इनमें से आराधना गौतम की 20 साल है, जबकि सरवर खान की उम्र 22 साल है। सरवर एक हार्डवेयर की दुकान में काम करता है। आराधना ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें सरवर भी उसके पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है, इस दौरान वह कभी बेहद गंभीर तो बीच में मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लड़की ने यह नहीं बताया कि वह दोनों फिलहाल कहां है।

