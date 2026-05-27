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मेरा ब्वॉयफ्रेंड भी इसी घर में रहेगा, पत्नी की जिद पर SP ऑफिस पहुंचा पति; लगाए गंभीर आरोप

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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ग्वालियर में एक शख्स को अपनी पत्नी से जान लेने का डर सता रहा है। उसने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या करवा सकती है। वजह भी हैरान करने वाली सामने आई है। पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को घर मे साथ रखना चाहती है। 

मेरा ब्वॉयफ्रेंड भी इसी घर में रहेगा, पत्नी की जिद पर SP ऑफिस पहुंचा पति; लगाए गंभीर आरोप

ग्वालियर में एक शख्स को अपनी पत्नी से जान लेने का डर सता रहा है। उसने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या करवा सकती है। वजह भी हैरान करने वाली सामने आई है। पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को घर मे साथ रखना चाहती है। विरोध करने पर वह पति को जान से मारने की धमकी देकर घर मे रखे सोने चांदी के जेवर, नगदी लेकर गायब हो गई। पीड़ित पति ने पत्नी को खोजने के साथ जान माल की सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगाई है।

'ब्वॉयफ्रेंड के साथ रहने की कर रही जिद'

दरअसल ग्वालियर के सिकंदर कम्पू इलाके में रहने वाला राजकुमार कुशवाह एसपी ऑफिस पुलिस जनसुनवाई में पहुंचा। उसका आरोप है कि साल 2008 में पूनम कुशवाह नाम की युवती से उसकी हिंदू रीति रिवाज से अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद उसके तीन बेटी और एक बेटे का जन्म हुआ। राजकुमार का कहना है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे लड़के के चक्कर मे घर बर्बाद कर रही है। उसको यह तब पता चला जब पत्नी पूनम 22 जनवरी 2026 को बिना बताए कहीं चली गई। राजकुमार ने बताया कि 2 महीने बाद मार्च 2026 में जब वह घर आई तो पूछताछ में उसने बताया कि वह आशु उर्फ कमल सेन के साथ गई थी और उसी के साथ रहना चाहती है। यदि साथ मे पत्नी के साथ रहना है तो बॉयफ्रेंड आशु भी घर मे रहेगा। यानी एक ही घर की छत के नीचे तीनों साथ में रहने की शर्त रखी। पति का आरोप है कि उसने कहा यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह घर छोड़कर चली जाएगी।

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मारपीट का भी लगाया आरोप

पति राजकुमार को पत्नी पूनम की शर्त मंजूर नही थी। ऐसे में सुबह के वक्त पूनम फिर बिना बताए चली गई। जब दोपहर के वक्त घर आई तो उसने पति को धमकाया की तुम्हारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा कर जीवन बर्बाद कर देगी। इस दौरान पति राजकुमार ने आरोप लगाया है कि पत्नी ने गुस्से में उसका सिर फोड़ दिया। जब तक कुछ समझ पाते पत्नी पूनम घर मे रखे सोने चांदी के जेवरात और नगदी के साथ ही अपनी तीनों बेटियों और बेटे को लेकर कहीं चली गई।

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जान से मारने की धमकी का भी आरोप

राजकुमार कुशवाह पुलिस अधिक्षक कार्यालय में पहुंचा। जहां उसने आरोप लगाया है कि पत्नी जाते- जाते उसे धमकी देकर गई है कि वह उसकी हत्या जरूर करवाएगी। ऐसे में पुलिस से राजकुमार ने घर से गये सोने-चांदी के गहनों के साथ खुद की जान की सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगाई है। पुलिस ने पति राजकुमार के आरोपो की जांच शुरू कर दी है, ताकि पत्नी के बच्चों सहित घर छोड़कर जाने की असली वजह साफ हो सके।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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