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उज्जैन में धार्मिक स्थलों पर ऐक्शन के डर के बीच जामा मस्जिद में जमा हुए मुस्लिम समाज के लोग, प्रशासन को दी चेतावनी

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन, मध्य प्रदेश
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शहर काजी ने कहा कि यह मुद्दा आज का नहीं है, बल्कि लंबे समय से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर नाराजगी है और यदि हमारी बातों को नहीं समझा गया और चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर विरोध और प्रदर्शन करना पड़ सकता है।

उज्जैन में धार्मिक स्थलों पर ऐक्शन के डर के बीच जामा मस्जिद में जमा हुए मुस्लिम समाज के लोग, प्रशासन को दी चेतावनी

मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों का जमावड़ा हुआ। जिसके बाद सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया, इस दौरान मस्जिद के अंदर शहर काजी खलीकुर्रहमान ने मुस्लिम समाज के लोगों को संबोधित किया और प्रशासन से सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर शहर में चल रहे चौड़ीकरण और विकास कार्यों के संदर्भ में धार्मिक स्थलों को न छेड़ने की अपील की।

इस दौरान काजी खलीकुर्रहमान ने कहा कि धार्मिक स्थलों को किसी भी तरह से नहीं छेड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चौड़ीकरण को लेकर हाल ही में मस्जिदें, मजारें और मंदिरों के भी प्रभावित होने की बात सामने आ रही है, जबकि उससे पहले तक कभी इन स्थानों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अब भी ऐसा नहीं होना चाहिए। काजी ने कहा कि यह मुद्दा केवल मुस्लिम समाज का नहीं, बल्कि पूरे शहर की तहजीब और भाईचारे से जुड़ा विषय है। यदि ऐसे हालात बनाए जाते हैं, तो यह शहर की संस्कृति के लिए उचित नहीं होगा।

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बता दें कि उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी जद में कई धार्मिक स्थल भी आ रहे हैं और प्रशासन इन धर्मस्थलों को हटाने या फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की तैयारियां कर रहा है।

मुस्लिम समाज को डर सता रहा है कि सड़क चौड़ीकरण की जद में शहर में स्थित खजूर वाली मस्जिद भी आ सकती है, दरअसल यह मस्जिद सड़क के बीचों बीच है, ऐसे में मुस्लिम समाज को लग रहा है कि प्रशासन उसे भी हटा सकता है, इसी आशंका के चलते उज्जैन की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए और शहर काजी से बात की।

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उज्जैन में स्थित खजूर वाली मस्जिद, जिसको हटाए जाने का डर मुस्लिम समाज को सता रहा है।

इसी दौरान शहर काजी ने समाज के लोगो को संबोधित किया और प्रशासन से सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पक्ष को अधिक महत्व मिले और दूसरे पक्ष को कम। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी स्थितियों में नुकसान हुआ है और आगे भी ऐसे हालात बनने की आशंका है। इसी दौरान प्रशासन को चेतावनी देते हुए शहर काजी ने एकपक्षीय कार्यवाही ना करने और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी को एक ही चश्मे से एक समान देखने की अपील की। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान शहर काजी ने कहा कि यह मुद्दा आज का नहीं है, बल्कि लंबे समय से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर नाराजगी है और यदि हमारी बातों को नहीं समझा गया और चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर विरोध और प्रदर्शन करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुस्लिम समाज को कहीं न कहीं नाइंसाफी की आशंका है। पहले भी ऐसे अवसर आए हैं जब जिम्मेदार लोगों ने कई वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। इसके बावजूद मुस्लिम समाज ने पूरा सहयोग दिया और अपने वादे भी निभाए हैं।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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