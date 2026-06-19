उज्जैन में धार्मिक स्थलों पर ऐक्शन के डर के बीच जामा मस्जिद में जमा हुए मुस्लिम समाज के लोग, प्रशासन को दी चेतावनी
शहर काजी ने कहा कि यह मुद्दा आज का नहीं है, बल्कि लंबे समय से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर नाराजगी है और यदि हमारी बातों को नहीं समझा गया और चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर विरोध और प्रदर्शन करना पड़ सकता है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों का जमावड़ा हुआ। जिसके बाद सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया, इस दौरान मस्जिद के अंदर शहर काजी खलीकुर्रहमान ने मुस्लिम समाज के लोगों को संबोधित किया और प्रशासन से सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर शहर में चल रहे चौड़ीकरण और विकास कार्यों के संदर्भ में धार्मिक स्थलों को न छेड़ने की अपील की।
इस दौरान काजी खलीकुर्रहमान ने कहा कि धार्मिक स्थलों को किसी भी तरह से नहीं छेड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चौड़ीकरण को लेकर हाल ही में मस्जिदें, मजारें और मंदिरों के भी प्रभावित होने की बात सामने आ रही है, जबकि उससे पहले तक कभी इन स्थानों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अब भी ऐसा नहीं होना चाहिए। काजी ने कहा कि यह मुद्दा केवल मुस्लिम समाज का नहीं, बल्कि पूरे शहर की तहजीब और भाईचारे से जुड़ा विषय है। यदि ऐसे हालात बनाए जाते हैं, तो यह शहर की संस्कृति के लिए उचित नहीं होगा।
बता दें कि उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी जद में कई धार्मिक स्थल भी आ रहे हैं और प्रशासन इन धर्मस्थलों को हटाने या फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की तैयारियां कर रहा है।
मुस्लिम समाज को डर सता रहा है कि सड़क चौड़ीकरण की जद में शहर में स्थित खजूर वाली मस्जिद भी आ सकती है, दरअसल यह मस्जिद सड़क के बीचों बीच है, ऐसे में मुस्लिम समाज को लग रहा है कि प्रशासन उसे भी हटा सकता है, इसी आशंका के चलते उज्जैन की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हुए और शहर काजी से बात की।
इसी दौरान शहर काजी ने समाज के लोगो को संबोधित किया और प्रशासन से सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पक्ष को अधिक महत्व मिले और दूसरे पक्ष को कम। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी स्थितियों में नुकसान हुआ है और आगे भी ऐसे हालात बनने की आशंका है। इसी दौरान प्रशासन को चेतावनी देते हुए शहर काजी ने एकपक्षीय कार्यवाही ना करने और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी को एक ही चश्मे से एक समान देखने की अपील की। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान शहर काजी ने कहा कि यह मुद्दा आज का नहीं है, बल्कि लंबे समय से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर नाराजगी है और यदि हमारी बातों को नहीं समझा गया और चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर विरोध और प्रदर्शन करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मुस्लिम समाज को कहीं न कहीं नाइंसाफी की आशंका है। पहले भी ऐसे अवसर आए हैं जब जिम्मेदार लोगों ने कई वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। इसके बावजूद मुस्लिम समाज ने पूरा सहयोग दिया और अपने वादे भी निभाए हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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