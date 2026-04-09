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MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पुरुष का दूसरी शादी करना बिगैमी नहीं; क्या बोले जज

Apr 09, 2026 11:49 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 (बिगैमी) के तहत अपराध नहीं है।

MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पुरुष का दूसरी शादी करना बिगैमी नहीं; क्या बोले जज

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 (बिगैमी) के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें पहली पत्नी की शिकायत के आधार पर दर्ज केस को रद्द करने की मांग की गई थी।

क्या बोले जज

जस्टिस बीपी शर्मा ने 18 मार्च के आदेश में कहा कि संबंधित पक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ से संचालित होते हैं। जज ने कहा ये कानून पुरुष को एक से अधिक शादी की अनुमति देता है। ऐसे में केवल दूसरी शादी करना आईपीसी 494 के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करता। कोर्ट ने साफ किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पहली शादी के रहते दूसरी शादी को सिर्फ इस आधार पर अवैध नहीं माना जा सकता। इसलिए इस मामले में धारा 494 के तहत कार्रवाई को जारी रखना कानूनन सही नहीं है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि पति पर लगे क्रूरता, मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जांच के दौरान इन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सामग्री सामने आई है।

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क्या था मामला

इस मामले में पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसे कई सालों तक प्रताड़ित किया गया और संतान न होने के कारण पति ने 2022 में दूसरी शादी कर ली। साथ ही उस पर तलाक के लिए दबाव भी बनाया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 498A, 494, 342, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था।

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बाद में जबलपुर की निचली अदालत ने सभी धाराओं में आरोप तय किए, जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद धारा 494 के तहत कार्यवाही को खारिज कर दिया, लेकिन बाकी आरोपों पर ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया। इस फैसले में कोर्ट ने दोहराया कि पर्सनल लॉ के प्रावधान आईपीसी की धारा 494 के लागू होने पर प्रभाव डालते हैं। वहीं, अन्य आपराधिक आरोप तथ्यों के आधार पर ट्रायल में तय होंगे।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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