MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पुरुष का दूसरी शादी करना बिगैमी नहीं; क्या बोले जज
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 (बिगैमी) के तहत अपराध नहीं है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष द्वारा पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 (बिगैमी) के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें पहली पत्नी की शिकायत के आधार पर दर्ज केस को रद्द करने की मांग की गई थी।
क्या बोले जज
जस्टिस बीपी शर्मा ने 18 मार्च के आदेश में कहा कि संबंधित पक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ से संचालित होते हैं। जज ने कहा ये कानून पुरुष को एक से अधिक शादी की अनुमति देता है। ऐसे में केवल दूसरी शादी करना आईपीसी 494 के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करता। कोर्ट ने साफ किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पहली शादी के रहते दूसरी शादी को सिर्फ इस आधार पर अवैध नहीं माना जा सकता। इसलिए इस मामले में धारा 494 के तहत कार्रवाई को जारी रखना कानूनन सही नहीं है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि पति पर लगे क्रूरता, मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जांच के दौरान इन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सामग्री सामने आई है।
क्या था मामला
इस मामले में पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसे कई सालों तक प्रताड़ित किया गया और संतान न होने के कारण पति ने 2022 में दूसरी शादी कर ली। साथ ही उस पर तलाक के लिए दबाव भी बनाया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 498A, 494, 342, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था।
बाद में जबलपुर की निचली अदालत ने सभी धाराओं में आरोप तय किए, जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद धारा 494 के तहत कार्यवाही को खारिज कर दिया, लेकिन बाकी आरोपों पर ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया। इस फैसले में कोर्ट ने दोहराया कि पर्सनल लॉ के प्रावधान आईपीसी की धारा 494 के लागू होने पर प्रभाव डालते हैं। वहीं, अन्य आपराधिक आरोप तथ्यों के आधार पर ट्रायल में तय होंगे।
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