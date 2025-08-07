शादीशुदा सलमान हिंदू लड़की से चाहता था रिश्ता, पिटाई के बाद पैर पकड़ मांगी माफी

मध्य प्रदेश के इंदौर में सलमान नाम के एक मुस्लिम शख्स की उस वक्त पिटाई कर डाली गई जब वह कथित तौर पर एक महिला को धमका रहा था।

मध्य प्रदेश के इंदौर में सलमान नाम के एक मुस्लिम शख्स की उस वक्त पिटाई कर डाली गई जब वह कथित तौर पर एक महिला को धमका रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी की जमकर पिटाई कर डाली और महिला के पैर पकड़ माफी मांगने को कहा। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि शादीशुदा सलमान ने हिंदू युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती की और जब युवती ने उससे बातचीत बंद कर दी तो उसे हथियार दिखाकर डराने लगा। सूचना पर बजरंगदल कर्यकर्त्ता मौके पर पहुंच गए और उसे पीट डाला। द्वारकापुरी पुलिस के अनुसार मूंसाखेडी निवासी 30 वर्षीय युवती की शिकायत पर आरोपी सलमान पिता शरीफ पटेल निवासी नायता मुन्डला मोहल्ला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब ढाई साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए सलमान से उसकी पहचान हुई थी। वह खुदको कुंवारा बताकर रोज मिलने जुलने लगा। 3 साल तक बातों में उलझाकर भरोसा जीता। इस बीच उसे पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है तो बातचीत बंद कर दी। सलमान ने बुधवार को दोपहर गोंदेवले धाम के पास की चाय की दुकान पर मिलने के लिए बुलाया।

पीड़िता जैसे ही वहां पहुंची सलमान ने उसे जातिसूचक गालियां दीं और कहने लगा, तूने 'फोन बंद कैसे किया? तुझे मेरे से बात करनी ही पड़ेगी।' युवती ने जब इनकार किया तो आरोपी सलमान भड़क उठा और लड़की का हाथ पकड़कर खींचने लगा। युवती ने जैसे तैसे आरोपी से खुद को छुड़ाया तो उसने गुप्ती निकालकर हत्या की धमकी दी। इस बीच मौके पर बजरंगदल कार्यकर्ता पहुंच गए। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और लड़की ने सलमान की पिटाई कर डाली। बाद में सलमान ने पैर पकड़कर माफी मांगी।

एसीपी शिवेंदु जोशी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपी को थाने लाया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसके खिलाफ एससी /एसटी ऐक्ट सहित छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया है। यदि पीड़िता आरोपी के खिलाफ धर्मांतरण के दबाव का आरोप लगाती है तो बीएनएस की धारा में वह भी कार्रवाई की जाएगी।