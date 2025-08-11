Muslim Girl Sajiya Khan became Sharda read love Story of Khandwa साजिया खान बनी शारदा, शिव मंदिर में की प्रेमी मयूर से शादी, पढ़ें मुस्लिम युवती की लव स्टोरी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Muslim Girl Love Story: मध्य प्रदेश के खंडवा में साजिया खान नामक एक मुस्लिम युवती ने अपने प्रेमी मयूर के लिए इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाया और अपना नाम शारदा रख लिया।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 01:03 PM
मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मुस्लिम यवती अपने प्रेमी के लिए इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। युवती का नाम साजिया खान था, जो अब शारदा हो गया है। बताया जा रहा है कि उसने अपने प्रेमी मयूर के लिए सनातन धर्म अपनाया और फिर महादेवगढ़ मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की। अब इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, खंडवा के भीकनगांव तहसील के चिल्टिया गांव के रहने वाले साजिया और मयूर लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, और शादी करना चाहते थे। दोनों का धर्म अलग-अलग होने के कारण, उनका मिलन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद साजिया ने बड़ा फैसला लेते हुए सनातन धर्म अपना लिया।

हिंदू रीति रिवाज से शादी

साजिया ने स्वेच्छा से महादेवगढ़ मंदिर में प्रायश्चित अनुष्ठान के बाद सनातन धर्म अपनाया, और सबकी मौजूदगी में मयूर के साथ विवाह किया। मंदिर के पुजारी ने हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी संपन्न कराई। शादी के बाद दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। दोनों ने पंडित जी के अलावा वहां मौजूद अन्य लोगों से आशीर्वाद लिया और फिर मयूर के साथ ससुराल चली गई।

शादी के बाद क्या बोली साजिया

साजिया से शारदा बनी नई नवेली दुल्हन ने बताया कि बचपन से ही सनातन धर्म की शिक्षा पसंद थी। इस धर्म महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में उसने सनातन धर्म अपनाने का फैसला लिया। उसने बताया कि वह बिना किसी दबाव के मयूर से शादी की है। अब हम बहुत खुश हैं।

वहीं शादी के मयूर ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से लंबे समय से प्यार कर रहे थे, और शादी करना चाहते थे। अलग-अलग धर्म होने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। बाद में साजिया सनातन धर्म अपनाने की बात कही, और उसने कहा कि हिंदू धर्म में महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता है। साजिया के फैसले के बाद हम दोनों ने महादेवगढ़ मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद हम दोनों भगवान शिव को जालाभिषेक भी किया।

