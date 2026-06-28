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MP में हिंदू नाम से डॉक्टरी कर रहा मुस्लिम युवक दबोचा, लव जिहाद कर 3 हिन्दू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
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मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नाम बदलकर 2 हिन्दू युवतियों से विवाह कर छोड़ने का आरोपी एक डेंटिस्ट हिंदू संगठनों के हत्थे चढ़ गया। आरोपी का असली नाम सैयद इशाक असरार बताया जा रहा है। वह लड़कियों को अपना नाम राजकुमार बताता था।

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, जिस पर नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को बहला-फुसलाकर शादी करने और धोखाधड़ी करने का आरोप है। आरोपी शहर में एक डेंटल क्लीनिक चलाता है।

'राजकुमार' नाम बताकर हिंदू लड़कियों को फंसाता था

विहिप के जिला मंत्री राकेश कुमार सिंह और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अनुसार, खुद को डेंटिस्ट बताने वाले इस व्यक्ति का असली नाम सैयद इशाक असरार है, जो हैदराबाद का रहने वाला है। वह मदन महल थाने के सामने अपना डेंटल क्लीनिक चलाता है। आरोप है कि वह अपना नाम 'राजकुमार' बताकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। वह पहले भी दो और हिंदू लड़कियों से शादी कर उन्हें छोड़ चुका है। अब वह एक और हिंदू लड़की से शादी करने की फिराक में था, जिसकी शिकायत मिलने पर संगठन ने जांच कर उसे पकड़ा है। हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर थाने तक उसका अर्द्धनग्न हालत में जूलुस भी निकाला।

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आधार कार्ड में 8 बार बदलाव का दावा

​हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के जिला मंत्री राकेश कुमार सिंह ने दावा कि आरोपी के पास से जबलपुर के पते पर बने फर्जी दस्तावेज मिले हैं, जिनमें उसके आधार कार्ड में अब तक करीब 8 बार बदलाव किए जा चुके हैं। उसके आधार और वोटर आईडी कार्ड में उसका नाम 'राजकुमार' और पिता का नाम 'राजेंद्र कुमार' दर्ज है, जिसे कथित तौर पर गढ़ा स्थित एक पार्षद ऑफिस के माध्यम से बनवाया गया था। इसके अलावा तलाशी के दौरान उसकी जेब से थाईलैंड जैसे देशों की विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है।

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पुलिस से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग

विहिप और बजरंग दल ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, धर्मांतरण और 'लव जिहाद' की धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने इसके पीछे काम कर रहे पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस से गहन जांच का आग्रह किया है।

पुलिस को आरोपी के पास से दो आधार कार्ड मिले

मदन महल थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया कि पकड़ा गया व्यक्ति एक डेंटल क्लीनिक का डॉक्टर है, जांच में उसके पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। इनमें से एक आधार कार्ड में उसका नाम राजकुमार लिखा हुआ है जबकि दूसरे आधार कार्ड में सलमान नाम लिखा है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है।

रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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