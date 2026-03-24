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150 रुपये और आलू के विवाद में हत्या! एमपी में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट

Mar 24, 2026 06:26 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
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मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 150 रुपये के विवाद में चचेरे भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। मामला जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पटेवरी गांव का है।

150 रुपये और आलू के विवाद में हत्या! एमपी में भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 150 रुपये के विवाद में चचेरे भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। मामला जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पटेवरी गांव का है। जानकारी के मुताबिक दोनों हाल ही में मजदूरी कर आगरा से लौटे थे। मजदूरी के बदले मिले आलू और 150 रुपए के भाड़े को लेकर विवाद हो गया।

इसी दौरान गुस्से में आरोपी रमेश आदिवासी ने 57 वर्षीय माधव आदिवासी के पेट में चाकू मार दिया। घायल को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है।

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साथ करने गए थे मजदूरी, फिर हुई लड़ाई

जानकारी के अनुसार, पटेवरी गांव निवासी 57 वर्षीय माधव आदिवासी पिछले महीने मजदूरी के लिए आगरा गए थे। उनके साथ चचेरा भाई रमेश आदिवासी और उसकी पत्नी अशर्फी भी गई थी। रमेश कुछ दिनों बाद लौट आया था, जबकि उसकी पत्नी मजदूरी करती रही। लगभग 22 दिन बाद सभी मजदूर गांव वापस लौटे। मजदूरी के बदले अशर्फी को कुछ आलू मिले थे, जो माधव आदिवासी के पास रखे थे। रमेश आदिवासी इन्हीं आलू को लेने माधव के पास पहुंचा।

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150 रुपये के भाड़े से शुरू हुआ विवाद

माधव ने रमेश से पहले 150 रुपए का भाड़ा चुकाने को कहा, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते यह कहासुनी बढ़ गई। गुस्से में आकर रमेश ने चाकू निकाला और माधव के पेट में वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल माधव को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस ने क्या बताया?

गोपालपुर थाना प्रभारी विनोद यादव ने बताया कि आरोपी रमेश आदिवासी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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