गला रेतकर छाती पर करता रहा वार… एमपी में शिवरात्री पर मंदिर के पुजारी की हत्या से हड़कंप
सुबह-सुबह जब श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना में जुटे थे, तभी शहर में एक पुजारी की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश के सीधी जिले से मंदिर के एक पुजारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुबह-सुबह जब श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना में जुटे थे, तभी शहर में एक पुजारी की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
घात लगाए बाइक सवारों ने किया हमला
तहसील परिसर में स्थित हनुमान मंदिर के 75 वर्षीय पुजारी इन्द्रभान द्विवेदी रोज की तरह सुबह घर से मंदिर के लिए पूजा-अर्चना करने गए थे। वापस लौटते समय रास्ते में घात लगाए बाइक सवार दो युवकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार हथियार से पुजारी का गला रेत दिया। वार इतना घातक था कि पुजारी इन्द्रभान द्विवेदी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए।
गला रेतकर छाती पर करता रहा वार…
बताया जा रहा है कि आरोपी ने चलती मोटरसाइकिल पर बैठे पुजारी की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के मुताबिक हमलावर इसके बाद भी नहीं रुका और उनके सीने पर लगातार प्रहार करता रहा, जब तक कि उनकी जान नहीं निकल गई। बताया जा रहा है कि मृतक इंद्रभान द्विवेदी बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते थे। घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश है।
पुजारी की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप
घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। महाशिवरात्रि के दिन हुई पुजारी की निर्मम हत्या के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही कुसमी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामला दर्ज कर विभिन्न पहलुओं से जांच में जुटी हुई है।
रिपोर्ट- सादाब सिद्दीकी
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें