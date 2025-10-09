इंदौर में बीच बाजार हत्या, दोस्त का बर्थडे मनाने गए लड़के को चाकू से गोदकर मार डाला

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां विजय नगर थाना क्षेत्र में वाइन शॉप के बाहर बुधवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ बदमाशों ने 19 वर्षीय युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया।

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां विजय नगर थाना क्षेत्र में बुधवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ बदमाशों ने 19 वर्षीय युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान पार्थ दीवान (19) निवासी नंदा नगर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पार्थ का बदमाशों से दिन में ही विवाद हुआ था, जिसके बाद शाम को उन्होंने हमला कर उसकी जान ले ली।

पुलिस के मुताबिक पार्थ अपने दोस्त चिराग की बर्थडे पार्टी में करीब चार–पांच दोस्तों के साथ स्कीम नंबर 54 की वाइन शॉप के बाहर बने अवैध अहाते में शराब पीने गया था। इस दौरान वहां परिचित कुछ युवकों से उसका झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद बदमाशों ने बदला लेने की ठान ली थी। रात करीब 8 बजे तीन बदमाश एक्टिवा से आए और पार्थ पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने भागने की कोशिश की, लेकिन करीब 50 मीटर दूर जाकर बदमाशों ने उसके सीने में ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए।

घायल पार्थ को उसके साथी तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद विजय नगर एसीपी और थाना प्रभारी सीके पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इलाके की सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों की करतूत कैद हो गई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया है।

दिन का विवाद बना हत्या की वजह पार्थ का विवाद बुधवार दोपहर हीरानगर में कुछ लोगों से हुआ था। जिसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए और दोनों के बीच मारपीट होई, लेकिन समझाइस देने के बाद मामला शांत हो गया। दूसरे पक्ष ने पार्थ से बदला लेने के लिए प्लानिंग बुधवार दोपहर को हो गई थी। शाम होते ही जैसे ही र्पाथ अपने दोस्त के दोस्तों के साथ वाइन शॉप पहुंचा तो ताबड़तोड़ उस पर चाकुओं से हमला कर दिया।

पुलिस थाना प्रभारी विजय नगर चंद्रकांत पटेल ने बताया की देर रात को घटना के बाद एक आरोपी लवीश को गिरफ्तार किया हैं, अन्य कुछ आरोपी की पुलिस तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक पुराने विवाद की वजह से घटना हुई है। जल्द अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

अवैध आहते बने विवाद की जड़ स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कीम 54 की वाइन शॉप के बाहर आए दिन झगड़े होते हैं, लेकिन कार्रवाई न होने से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अवैध आहते विवादों की जड़ बनते जा रहे हैं। इधर मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।