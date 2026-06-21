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सीहोर में मर्डर! शख्स को चाकुओं से गोद डाला; मौत

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सीहोर
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मध्य प्रदेश के सीहोर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स की दिनदहाड़े चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मामूली लड़ाई के बाद विवाद इतना बढ़ा कि वो जानलेवा हो गया।

सीहोर में मर्डर! शख्स को चाकुओं से गोद डाला; मौत

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के पचामा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां लाडली बहना योजना के पैसे निकालने बैंक पहुंची एक महिला के पूर्व पति और वर्तमान ससुराल पक्ष के देवर के बीच मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि देवर ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में पूर्व पति गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक से हुई घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। गंभीर रूप से घायल बबलू को स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन घाव गहरे होने के कारण उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दिनदहाड़े हुई इस वारदात से क्षेत्र के नागरिकों में दहशत का माहौल है।

सीहोर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के थूना कला निवासी महिला जो कि मृतक बबलू की पत्नी थी> उसने कुछ समय पहले बारवाखेड़ी के रहने वाले प्रताप मालवीय से दूसरी शादी कर ली थी। शनिवार को वो अपने देवर धर्मेंद्र मालवीय के साथ पचामा स्थित बैंक में लाड़ली बहना योजना की राशि निकालने पहुंची थी। इसी दौरान वहां महिला का पूर्व पति बबलू भी पहुंच गया। बैंक के बाहर अचानक दोनों पक्षों का आमना-सामना हो गया। बताया जा रहा है कि बबलू और धर्मेंद्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि धर्मेंद्र ने बबलू के पेट में चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल बबलू को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने दर्ज किया केस

इस सूचना मिलने पर पहुची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस दौरान कोतवाली पुलिस पूछताछ के लिए मृतक की पूर्व पत्नी और पति को लेकर पुलिस वाहन से थाने लेकर आई, जहां थाने में ग्रामीणों ने पुलिस वाहन को घेर लिया और पूछताछ करने के दौरान नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस बनने उन्हें थाने के बाहर खदेड़ा। फिलहाल मुख्य आरोपी धर्मेंद्र अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है।

ताबड़तोड़ हमले में घायल हुआ था शख्स

प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व पति बबलू और महिला के वर्तमान देवर धर्मेंद्र मालवीय के बीच पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हिंसक झड़प होने लगी। इसी बीच, आरोपी धर्मेंद्र ने तैश में आकर अपने पास रखे चाकू से बबलू के पेट पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

कोतवाली थाना प्रभारी रविंद्र यादव का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश के साथ ही मामले के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी तक पुलिस की जांच में जो सामने आया है उसके अनुसार महिला के देवर ने महिला के पूर्व पति की हत्या की है।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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