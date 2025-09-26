murder in mp youth shot dead in devi jagran in gwalior ग्वालियर में खौफनाक मर्डर! देवी जागरण में युवक की गोली मारकर हत्या, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़murder in mp youth shot dead in devi jagran in gwalior

ग्वालियर में खौफनाक मर्डर! देवी जागरण में युवक की गोली मारकर हत्या

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरFri, 26 Sep 2025 09:13 AM
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां देवी का जागरण देखने आये एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद जागरण स्थल और आसपास के क्षेत्र मे भगदड़ और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, वीडियो में आरोपी भागते हुए दिख रहा है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

घटना बीती रात ग्वालियर थाना इलाके के खिला गेट क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि यहाँ घासमंडी इलाके मे स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर के आगे माता की झांकी लगी है। वहीं देवी जागरण का कार्यक्रम चल रहा था। इसमें लधेड़ी निवासी मोनू बाथम भी पहुंचा था। मोनू आजकल गोला का मंदिर इलाके मे रहता था और जागरण मे शामिल होने के लिए वहां पहुंचा था। जागरण मे भजन और सांस्कृतिक आयोजन चल रहा था कि देर रात अचानक कुछ हथियार बंद लोग वहां पहुंचे और मोनू बाथम को पीछे से गोली मार दी।

गोली लगने के बाद मोनू लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। इसके बाद हत्यारे हवा मे हथियार लहराते हुए वहां से भाग निकले। घटना के बाद जागरण मे भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। घटना स्थल के आसपास का एक सीटीवीवी वीडियो भी मिला है, जिसमें आरोपी और लोग भागते नजर आ रहे हैं।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। संदेहियो के ठिकानो पर पुलिस पार्टी भेजी गई है। इसमें नामजद आरोपियों मे से एक को पुलिस ने हिरासत मे ले लिया है।

उधर मृतक के भाई ने बताया कि मोनू भाजपा से जुडा था और पार्षद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। उसने हर साल की तरह इस साल भी माता की मूर्ति स्थापना की थी। रात मे जागरण के समय लगभग साढ़े बारह बजे आकर उसे गोली मार दी। मृतक के भाई सोनू बाथम ने बताया कि शाम को मैं जॉब से आ रहा था मेरी पत्नी भी साथ थी। आरोपियों ने बीच सड़क पर गाडी लगा रखी थी। इसे हटाने की कहने पर उन लोगों ने झगड़ा किया था। इस समय मोनू भी आ गया था। उससे भी विवाद हुआ था। उसके बाद देर रात उन्होंने योजना बनाकर देर रात उसके भाई को पीछे से गोली मार दी।

