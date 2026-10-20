इंदौर में गरबा के बीच खूनी खेल! रिटायर्ड फौजी ने युवक को गोलियों से भून डाला, विवाद क्या था
इंदौर में गरबा नाइट के दौरान खून-खराबा हो गया। रास्ते में कुर्सी लगाने के विवाद को लेकर रिटायर्ड फौजी ने गुस्से में आकर युवक को गोलियों से भून दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इंदौर शहर में गरबा आयोजन के दौरान रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी वारदात में बदल गया। एमआईजी थाना क्षेत्र की कृष्णा बाग कॉलोनी में मंगलवार रात कहासुनी के बाद फायरिंग की घटना सामने आई। आरोप है कि विवाद की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे एक रिटायर्ड आर्मी कर्मी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से दो से तीन राउंड गोलियां चला दीं। इस दौरान रक्षित नाम के युवक के पेट में गोली लग गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कॉलोनी में अफरा-तफरी मच गई और गरबा आयोजन के बीच दहशत का माहौल बन गया।
रास्ते में कुर्सियां लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद
पुलिस के मुताबिक, मंगलवार रात करीब 10:15 बजे कृष्णा बाग कॉलोनी में गरबा आयोजन चल रहा था। गली में महिलाएं और बच्चे कुर्सियां लगाकर बैठे हुए थे। इसी दौरान कॉलोनी में रहने वाला केशव वहां से निकलने लगा। रास्ते में कुर्सियां लगी होने के कारण विवाद शुरू हो गया।
शुरुआत में रास्ते से निकलने की बात पर हुई कहासुनी जल्द ही बढ़ गई। दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज होने लगी और मामला मारपीट तक पहुंच गया। जिस आयोजन में लोग गरबा और उत्सव के माहौल में जुटे थे, वहीं अचानक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया।
रिवॉल्वर लेकर पहुंचा पूर्व फौज
विवाद के बाद केशव ने अपने पिता नीरज को घटना की जानकारी दी। नीरज रिटायर्ड आर्मी कर्मी बताया जा रहा है। आरोप है कि वह अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर मौके पर पहुंचा और वहां फायरिंग कर दी।
बताया गया है कि नीरज ने दो से तीन राउंड गोलियां चलाईं। इसी दौरान एक गोली रक्षित के पेट में जा लगी। गोली लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। रक्षित को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
गोली चलते ही मची अफरा-तफरी
गरबा आयोजन के दौरान अचानक गोलियां चलने से कॉलोनी में दहशत फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद एमआईजी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। रास्ते में कुर्सियां लगाने जैसी बात से शुरू हुआ विवाद युवक की मौत तक पहुंचने से इलाके में घटना को लेकर चर्चा है। पुलिस अब विवाद के पूरे घटनाक्रम, फायरिंग की परिस्थितियों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।
पिता-पुत्र हिरासत में, हत्या की धाराएं बढ़ाने की तैयारी
घटना के बाद एमआईजी पुलिस ने नीरज और उसके बेटे केशव को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती कार्रवाई में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। रक्षित की मौत के बाद प्रकरण में हत्या से संबंधित धाराएं बढ़ाने की प्रक्रिया की जा रही है।
मामूली विवाद का खौफनाक अंजाम
कृष्णा बाग कॉलोनी की इस घटना में रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद जानलेवा साबित हुआ। गरबा आयोजन के बीच हुई फायरिंग में एक युवक की जान चली गई। पुलिस घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर, फायरिंग के कारणों और विवाद के दौरान हुई घटनाओं की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट- हेमंत
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