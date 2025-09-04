मौसी संग रेप करके मार डाला; MP में बक्शे में बंद मिली लाश का खुल गया राज

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में बक्से में बंद मिली लाश का राज खुल गया है। पुलिस ने गुत्थी को सुलझाते हुए मृतका के ही भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले महिला को बेहोश किया, फिर दुष्कर्म किया और गला दबाकर हत्या कर दी।

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में बक्से में बंद मिली लाश का राज खुल गया है। पुलिस ने गुत्थी को सुलझाते हुए मृतका के ही भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले महिला को बेहोश किया, फिर दुष्कर्म किया और गला दबाकर हत्या कर दी। घिनौने वारदात को अंजाम देने के बाद लाश को उसने बक्शे में बंद कर दिया और गहने और नकदी चोरी करके भाग निकला।

पुलिस के मुताबिक 31 अगस्त को एक शख्स ने 40 वर्षीय अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट देवीजी चौकी में दर्ज कराई थी। तलाश के दौरान जब पुलिस ने घर का ताला तोड़ा तो कमरे से तेज बदबू आई। लोहे के हरे बक्से के पास खून के धब्बे मिले। शक गहराया तो एफएसएल टीम को बुलाया गया। बक्सा खोलने पर उसमें कपड़े से ढकी हुई महिला की लाश मिली थी। सिर पर गहरी चोट और खून साफ बता रहा था कि यह हत्या है। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से पूछताछ की तो पता चला कि मृतका की बहन का 22 वर्षीय बेटा निवासी तिघरा वारदात वाले दिन मौसी के घर आया था। संदेह गहराने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो वह टालमटोल करता रहा, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और कड़ी पूछताछ के सामने टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया।

कबूलनामे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा आरोपी ने बताया कि 28 अगस्त की रात वह अपराध करने की नीयत से मौसी के घर गया था। जब अनीता सो रही थी तो उसने लोहे की रॉड से सिर पर वार कर बेहोश किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अलमारी और बक्से से करीब 55 हजार रुपये के सोने-चांदी के गहने और 1000 रुपये नकद चुरा लिए। राज छिपाने के लिए मौसी का गला दबाकर हत्या की और शव को बक्से में डालकर ताला बंद कर दिया। घर के बाहर से भी ताला लगाकर अपने गांव तिघरा लौट गया और चोरी के गहनों को घर के पीछे छिपा दिया।