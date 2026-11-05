जेल से निकला, बोनट पर चढ़ सुलगाई सिगरेट... सतना में हत्या के आरोपी का 'गैंगस्टर' वाला अंदाज

मध्य प्रदेश के सतना में कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। यहां हत्या के आरोप में जेल में बंद मान सिंह को जमानत मिली, तो उसने जेल से निकलते ही कार की बोनट पर बैठकर घर तक का सफर किया।

मध्यप्रदेश के सतना जिले में 16 साल के नाबालिग की सनसनीखेज हत्या के मामले में 14 महीने तक जेल में बंद रहे आरोपी ने जमानत पर बाहर ही कानून के खौफ को सरेआम हवा में उड़ा दिया। मंगलवार देर शाम केंद्रीय जेल सतना से जमानत पर बाहर आते ही 23 साल के मान सिंह उर्फ बेटू सिंगरौल का शहर की सड़कों पर खौफनाक और उद्दंड अंदाज देखने को मिला। जेल के मुख्य द्वार से लेकर सिद्धार्थ कॉलोनी तक आरोपी ने खुलेआम 'गैंगस्टर स्टाइल' में काफिला निकाला। बोलेरो के बोनट पर बैठकर सिगरेट का धुआं उड़ाते और दर्जनों बाइकों पर सवार समर्थकों के साथ हुड़दंग मचाते आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शहरवासियों में दहशत फैल गई है।

शहर की सड़कों पर निकला हुड़दंगियों का हुजूम मंगलवार देर शाम जैसे ही मान सिंह उर्फ बेटू सिंगरौल जेल से रिहा हुआ, पहले से बाहर खड़े उसके दर्जनों साथियों ने फूल-मालाओं से उसका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद शुरू हुआ कानून को ठेंगा दिखाने का खुला खेल।

आरोपी सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी के बोनट पर पालथी मारकर बैठ गया और हाथ में सिगरेट सुलगाकर कश खींचने लगा। उसके आगे-पीछे दर्जनों बाइकों पर सवार बिना हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग युवक हूटर बजाते और नारेबाजी करते हुए निकले। जेल परिसर से शुरू हुआ यह काफिला शहर के मुख्य और व्यस्ततम बिड़ला रोड से होते हुए सिद्धार्थ कॉलोनी स्थित उसके निवास तक पहुंचा। इस दौरान मुख्य मार्ग पर आम राहगीर सहम गए और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ।

कट्टा रखने की सलाह देने पर अपने ही साथी सत्यम को मार दी थी गोली मान सिंह उर्फ बेटू सिंगरौल कोलगवां थाना क्षेत्र में हुए 16 साल के नाबालिग सत्यम शुक्ला हत्याकांड का नामजद सह-आरोपी है। यह वारदात करीब 14 महीने पहले 4 सितंबर को एफसीआई गोदाम के पास हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, सूर्यप्रताप नामक युवक अपने साथी आदित्य के साथ चाय पीकर बस स्टैंड के लिए निकल रहा था, तभी वेद मिश्रा, आयुष द्विवेदी उर्फ बेटू किंग, अर्पित तिवारी, सचिन पाल, बेटू सिंगरौल और सत्यम शुक्ला वहां पहुंचे। आरोपियों ने सूर्यप्रताप का मोबाइल छीन लिया और विरोध करने पर वेद मिश्रा ने कट्टे से गोली चलाई, जिसमें सूर्यप्रताप बाल-बाल बच गया।

विवाद बढ़ता देख साथ में मौजूद 16 साल के सत्यम शुक्ला ने अपने साथियों को कट्टा अंदर रखने और झगड़ा न करने की समझाइश दी। इससे बौखलाए आरोपियों ने अपने ही साथी पर हमला बोल दिया और सचिन पाल ने सीधे सत्यम के सीने में गोली दाग दी।

इलाज के दौरान हुई थी मौत गोली लगते ही सत्यम मौके पर गिर पड़ा था। आरोपी उसे इलाज कराने के बहाने बिरला अस्पताल ले तो गए, लेकिन वहां उसे गेट पर ही लावारिस हालत में फेंककर फरार हो गए। चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए सत्यम को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद कोलगवां पुलिस ने बेटू सिंगरौल सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेजा था।