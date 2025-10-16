पन्ना में नगर परिषद अध्यक्ष के पति को दिनदहाड़े मारी गोली, एयरलिफ्ट कर भेजे गए भोपाल

संक्षेप: गंभीर हालत में उन्हें रीवा से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयर एंबुलेंस के जरिए भोपाल रेफर किया गया। यह सनसनीखेज वारदात बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर पन्ना रोड स्थित शरीफ ढाबे के पास हुई, जब ललित गुप्ता अपने निर्माणाधीन मकान पर काम देख रहे थे।

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का देवेंद्रनगर बुधवार को दिनदहाड़े गोलियों की आवाज से दहल उठा। यहां नगर परिषद अध्यक्ष प्रियंका गुप्ता के पति और कद्दावर नेता ललित गुप्ता पर एक बाइक सवार हमलावर ने जानलेवा हमला कर दिया। गोली उनकी कनपटी और हाथ में लगी है। गंभीर हालत में उन्हें रीवा से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एयर एंबुलेंस के जरिए भोपाल रेफर किया गया। यह सनसनीखेज वारदात बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर पन्ना रोड स्थित शरीफ ढाबे के पास हुई, जब ललित गुप्ता अपने निर्माणाधीन मकान पर काम देख रहे थे।

घायल होने के बावजूद छीनी पिस्टल जानकारी के मुताबिक, ललित गुप्ता अपने निर्माणाधीन मकान के पास खड़े थे, तभी एक बाइक पर सवार युवक वहां पहुंचा और पिस्टल से उन पर दो राउंड फायर कर दिए। गोली लगने से लहूलुहान होने के बावजूद गुप्ता ने हिम्मत नहीं हारी और हमलावर से भिड़ गए। इस संघर्ष के दौरान उन्होंने हमलावर की पिस्टल छीन ली, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है।

ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भेजा भोपाल घटना के बाद ललित गुप्ता को तुरंत देवेंद्रनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें सतना के बिड़ला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सतना में सीटी स्कैन के बाद हालत की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर भोपाल ले जाने का निर्णय लिया गया। सतना से एयर एंबुलेंस के उड़ान नहीं भर पाने के कारण प्रशासन ने बिरला अस्पताल से रीवा एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जहां से उन्हें एयर एंबुलेंस द्वारा भोपाल भेजा गया।

प्लंबर बनकर लॉज में रुका था हमलावर पुलिस को मौके से हमलावर का एक आधार कार्ड मिला है, जिससे उसकी पहचान छतरपुर जिले के विक्रमपुर निवासी आकाश साहू के रूप में हुई है। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से देवेंद्रनगर के ही प्रिंसी लॉज में खुद को प्लंबर बताकर रुका हुआ था और संभवतः रेकी कर रहा था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।