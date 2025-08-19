Mumma just wanted you Woman commits suicide in MP makes serious allegations against in laws in the video मम्मा को बस तू चाहिए था; MP में महिला ने की खुदकुशी; वीडियो में ससुरालवालों पर लगाए गंभीर आरोप, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरीTue, 19 Aug 2025 10:20 PM
मम्मा को बस तू चाहिए था; MP में महिला ने की खुदकुशी; वीडियो में ससुरालवालों पर लगाए गंभीर आरोप

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पानी से भरे गड्ढे में 24 साल की बीनू यादव का शव मिला है। बीनू की शादी राजस्थान के प्रशांत यादव से हुई थी और परिजन ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं। मामला पोहरी थाना क्षेत्र का है। सोमवार सुबह बीनू मायके से लापता हो गई थी।इसके बाद उसने इंस्टाग्राम पर रील डालकर पति-ससुराल वालों को मौत का जिम्मेदार ठहराया और बेटे को नाना-नानी के पास रखने का संदेश छोड़ा।पुलिस ने शव बरामद कर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

सोमवार सुबह बीनू अचानक मायके से लापता हो गई थी। जब वो दोपहर तक घर नहीं लौटी तो परिजन ने उसकी तलाश शुरू की। इस बीच इंस्टाग्राम पर उसके कुछ वीडियो मिले, जिसमें वह सुसाइड करने की बात कह रही है।परिजन ने पुलिस को सूचना दी।पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर मंगलवार को उसका शव क्रेशर के गड्ढे से बरामद किया।

पति और ससुराल वालों को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए महिला ने कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे सुसाइड के लिए मजबूर किया। यहां भी जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ा। मेरा पति, देवर सागर, ध्रुव, देवराज, विनोद और शिवनंदन, सास, बड़ी नन्द और ससुर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा बेटा नाना-नानी के पास रहेगा, उसे बहुत प्यार करना।

महिला ने वीडियो में कहा, मम्मा तुझे बहुत प्यार करती है बेटा, तू मेरी जिंदगी है। मम्मा को बस तू चाहिए था, न कि कोई और। न मुझे ये दहेज चाहिए, न कोई और। जब तू ही मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं ऐसे जीकर क्या करूंगी।जी भी रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। इन्होंने मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। तेरी मम्मा तुझे बहुत प्यार करती है।आई लव यू बेटा।आई मिस यू।तेरे बिना बिल्कुल भी मुझसे नहीं रहा जा रहा है। ये 20 से 25 दिन ऐसे लगे जैसे तेरे बिन जन्मों से जी रही हूं।कोई नहीं समझ सकता मैं तुझसे कितना प्यार करती हूं।

रिपोर्ट -अमित कुमार

