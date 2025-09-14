MP में किसान और सिक्योरिटी गार्ड के बेटे ने MPPSC में किया कमाल, एक बना DSP तो दूसरा ट्रेजरी ऑफिसर

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें एमपी के एक किसान और एक सिक्योरिटी गार्ड के बेटे ने कमाल करते हुए ट्रेजरी ऑफिसर और डीएसपी का पद हासिल किया है।

संघर्ष भले ही कठिन हों, लेकिन अगर हौसला बुलंद हो तो मंज़िल दूर नहीं रहती। इसका जीता-जागता उदाहरण प्रस्तुत किया है मध्यप्रदेश में सतना जिले के दो युवाओं ने, जिन्होंने सीमित साधनों और कई असफलताओं के बावजूद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC-2024) की राज्य सेवा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। जिले का नाम रोशन करने वाले ये दो युवा हैं। रिमारी गांव के किसान पुत्र विवेक सिंह और रैगांव तहसील के इटौरा गांव के सिक्योरिटी गार्ड के बेटे आशीष पांडेय। विवेक अब DSP बनेंगे और आशीष को ट्रेजरी ऑफिसर का पद मिला है।

किसान का बेटा बना DSP 26 वर्षीय विवेक सिंह ने चौथे प्रयास में सफलता हासिल की। उनके पिता देवलाल सिंह महज़ चार एकड़ जमीन पर खेती कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं और माँ राजकली गृहिणी हैं। बेहद साधारण परिवार से आने वाले विवेक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली विश्वविद्यालय व जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री ली।

तीन असफलताओं के बाद चौथी बार मिली सफलता विवेक का सफर आसान नहीं रहा। तीन बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बिना किसी कोचिंग के उन्होंने छोटे से कमरे में रहकर दिन में 7-8 घंटे पढ़ाई की। असफलताओं से सबक लेकर उन्होंने उत्तर लेखन और इंटरव्यू की तैयारी में सुधार किया। ऑनलाइन मॉक टेस्ट्स और इंटरव्यू प्रैक्टिस ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और आखिरकार चौथे प्रयास में सफलता उनके कदम चूमी। विवेक का सपना यहीं खत्म नहीं होता, उनका अगला लक्ष्य अब IAS अधिकारी बनना है।

सिक्योरिटी गार्ड का बेटा बना ट्रेजरी ऑफिसर दूसरी ओर आशीष पांडेय ने भी अपनी मेहनत और लगन से परिवार और जिले का नाम रोशन किया। उनके पिता उमेश पांडेय गुजरात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले आशीष ने जवाहर नवोदय विद्यालय से शिक्षा हासिल की और आगे की तैयारी में जुट गए।