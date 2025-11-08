Hindustan Hindi News
MPPSC 2023 का रिजल्ट जारी, 197 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी; अजीत मिश्रा बने टॉपर

Sat, 8 Nov 2025 10:00 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार कुल 197 अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है। पन्ना के अजीत मिश्रा ने टॉप किया। अभी वह मैहर में नायब तहसीलदार पद पर पदस्थ है। सागर के यशपाल स्वर्णकार तीसरी रैंक पर रहे। दमोह के अभिषेक जैन का चयन डिप्टी कलेक्टर पद के लिए हुआ है। गुना की मोनिका धाकड़ का पहले ही प्रयास में डीएसपी पद पर चयन हुआ है।

लड़कियों ने मारी बाजी

एमपी हाईकोर्ट का फैसला आने के 35 घंटे के भीतर राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 में 229 पदों के लिए हुई थी, जिसमें कुल 197 अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है। इसमें आश्चर्यजनक रूप से नारी शक्ति ने पुलिस विभाग में सक्रियता दिखाई। इसमें कुल 19 पदों से में केवल 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, लेकिन उन्होंने योग्यता के बल पर 13 पदों पर चयन पाया। उधर टॉप 10 में 3 महिलाएं रही। हालांकि टॉप 5 सभी पुरूष उम्मीदवार रहे।

पन्ना के अजीत मिश्रा बने टॉपर

पन्ना के अजीत मिश्रा ने पीएससी 2023 में टॉप किया है। उनके पिता किसान हैं और मां हाउसवाइफ हैं। वह साल 2022 में पहले नायब तहसीलदार चयनित होकर अभी मैहर में पदस्थ हैं। साल 2024 में वह असिस्टेंट डायरेक्टर फायनेंस के पद पर चयनित हुए थे। उन्होंने द सूत्र को बताया कि यह उनका चौथा प्रयास था। वह इंदौर होलकर कॉलेज से बीएससी हैं। लगातार वह जुटे रहे और प्रयास था कि उच्च पद को प्राप्त कर सकूं तो वह आज उनका और माता-पिता का सपना पूरा हो गया।

लोकेश साहू को मिली चौथी रैंक

रायसेन के गैरतगंज के रहने वाले लोकेश साहू का MPPSE में जनपद CEO के पद पर चयन हुआ है। जिसमें रैंक 4 है और ये उनका चौथा प्रयास था। उनके पिता जीवन साहू आटा चक्की की दुकान है। लोकेश की शुरुआती पढ़ाई HP public higher school से हुई है। कक्षा 12 में एमपी टॉपर रहे हैं, इसके बाद ग्रेजुएशन इंदौर से की है।

पहले ही प्रयास में DSP बनीं मोनिका

गुना के आरोन की रहने वाली मोनिका धाकड़ का MPPSC में चयन हुआ है। वह पहले ही प्रयास में DSP बनी हैं। उनके पिता शैतान सिंह धाकड़ वर्तमान में पहारुआ पंचायत के सरपंच हैं। मोनिका ने शुरुआती पढ़ाई हिन्दूपथ स्कूल राघौगढ़ से की है। इसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंदौर से किया है।

एक साथ 3 नौकरी में हुआ चयन, शिवानी ने किया कमाल

विदिशा जिले के गंजबासौदा के करैया की शिवानी राय का चयन डीएसपी के पद पर हुआ है। वह अभी बैतूल जिले में जनपद सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वह पटवारी के रूप में रीवा जिले में पदस्थ रहीं। शिवानी के पिता विनोद राय किसान हैं। शिवानी गांव की एकमात्र लड़की हैं, जिनका एक साथ तीन-तीन सरकारी नौकरी में चयन हुआ हो।

MPPSC (मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग) मध्य प्रदेश सरकार की एक संवैधानिक संस्था है, जो राज्य सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती है। इसका गठन 1956 में हुआ था। MPPSC राज्य प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, तहसीलदार जैसी विभिन्न पदों के लिए परीक्षा लेता है और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने का काम करता है।

