Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mppsc 2023 result coconut seller daughter priya agrawal become deputy collector
नारियल बेचने वाले की बेटी बनी डिप्टी कलेक्टर, प्रिया अग्रवाल को MPPSC परीक्षा में मिली छठी रैंक

संक्षेप: MPPSC 2023 Result : मध्य प्रदेश में सतना जिले के बिरसिंहपुर कस्बे की बेटी प्रिया अग्रवाल को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 की परीक्षा में प्रदेश में छठी रैंक हासिल की है। इस शानदार सफलता के साथ, प्रिया अब डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यभार संभालेंगी।  

Sun, 9 Nov 2025 09:55 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सतना
मध्य प्रदेश में सतना जिले के बिरसिंहपुर कस्बे की बेटी प्रिया अग्रवाल को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) 2023 की परीक्षा में प्रदेश में छठी रैंक हासिल की है। प्रिया ने साबित कर दिया है कि लगन और मेहनत के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। इस शानदार सफलता के साथ, प्रिया अब डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यभार संभालेंगी। उनकी यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वह बेहद सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं।

पिता चलाते हैं प्रसाद की दुकान

प्रिया अग्रवाल के पिता विजय अग्रवाल बिरसिंहपुर के प्रसिद्ध गैवीनाथ शिव मंदिर के पास नारियल और प्रसाद की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। एक साधारण दुकानदार की बेटी का प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा परीक्षा में टॉप-10 में स्थान प्राप्त करना पूरे जिले के लिए गर्व का विषय बन गया है। इससे पहले, प्रिया डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर (जिला श्रम अधिकारी) के पद पर चयनित हुई थीं और रीवा जिले में पदस्थ थीं।

रिजल्ट सुनकर खुशी से नाचने लगी प्रिया

जैसे ही प्रिया के डिप्टी कलेक्टर बनने की खबर उनके गृहनगर बिरसिंहपुर पहुंची, वहां जश्न का माहौल छा गया। शुक्रवार को जब प्रिया रीवा से अपने निवास पहुंचीं तो स्थानीय लोगों और परिजनों ने ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। हर कोई इस 'गांव की बेटी' की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था, जिसने अपनी मेहनत से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया।

छठे प्रयास में सपना पूरा हुआ

अपनी सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए प्रिया अग्रवाल ने कहा, "आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा सपना पूरा हो गया है। इतने सालों की मेहनत आज सफल हुई है।" उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और गुरुजनों को दिया, जिन्होंने कठिन समय में उनका संबल बने रहे। प्रिया ने बताया कि उन्होंने साल 2018 से लगातार MPPSC की तैयारी शुरू की थी और उन्हें यह बड़ी सफलता अपने छठवें प्रयास में मिली है।

तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रेरणा

प्रिया अग्रवाल ने परीक्षा की तैयारी कर रहे अन्य युवाओं को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, "जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वह अपनी तैयारी जारी रखें, बीच में कभी भी तैयारी करना छोड़ें नहीं। धैर्य रखें, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।" प्रिया की यह संघर्ष भरी कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो बार-बार असफल होने के बावजूद अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं।

