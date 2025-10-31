MP कांग्रेस अध्यक्ष ने शेयर किया PM मोदी का AI से बना वीडियो, अडानी से फोन पर बात करते हुए दिखे

संक्षेप: जीतू पटवारी ने AI से बना जो वीडियो शेयर किया है वह कांग्रेस के उन्हीं आरोपों की अगली कड़ी है, जो पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर लगाए थे। कांग्रेस ने LIC के 34 हजार करोड़ रुपए गलत तरीके से अडानी की कंपनियों में निवेश करने का आरोप लगाया था।

कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां का AI से बना वीडियो शेयर करने के बाद शुरू हुआ विवाद अबतक पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है, कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पीएम मोदी का AI यानी कृत्रिम बौद्धिकता से बना नया वीडियो शेयर कर दिया है। इस काल्पनिक वीडियो में उनका AI रूप अडानी के AI रूप से बात करता हुआ और अडानी की कंपनियों में 30 हजार करोड़ रुपए के निवेश के लिए LIC के एक वरिष्ठ अधिकारी पर दबाव बनाता नजर आ रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए जीतू पटवारी ने लिखा, 'मोदीजी दोस्ती निभा रहे हैं! दोनों हाथ से जनता का पैसा लुटा रहे हैं! #Modi + #Adani = #LIC'

पटवारी के शेयर किए इस वीडियो में मोदी और अडानी के AI रूप के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें अडानी का AI वर्जन पीएम के AI वर्जन को अपनी खराब आर्थिक हालत के बारे में बताता नजर आ रहा है। जिसके बाद पीएम का AI वर्जन अडानी के AI रूप को मदद करने का आश्वासन देता है और LIC के काल्पनिक अधिकारी को फोन लगाते हुए उन्हें अडानी को 33 हजार करोड़ देने का निर्देश देता है। वहीं जब एलआईसी अधिकारी का वह AI वर्जन इस बात का विरोध करता है तो पीएम का AI वर्जन उसे डांटते हुए कहता है, 'जितना बोला जाए उतना करो।'

बता दें कि जीतू पटवारी द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो कांग्रेस के उन्हीं आरोपों की अगली कड़ी है, जो कि पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने 25 अक्तूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर लगाए थे। तब कांग्रेस ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि अदाणी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) और उसके 30 करोड़ पॉलिसीधारकों की बचत का व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग किया है।

उन्होंने कहा था, ‘आंतरिक दस्तावेज बताते हैं कि सरकारी अधिकारियों ने मई, 2025 में एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया और उसे आगे बढ़ाया, जिसके तहत LIC की लगभग 34,000 करोड़ रुपए की राशि को अडानी समूह की विभिन्न कंपनियों में निवेश किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका उद्देश्य 'अडानी समूह में विश्वास का संकेत देना' और 'अन्य निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना' था।' इसके साथ ही पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले की जांच संसद की लोक लेखा समिति (PAC) को इसकी जांच करनी चाहिए क्योंकि यह विषय उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।

वीडियो पर यूजर्स ने दी अलग-अलग प्रतिक्रिया एक यूजर ने उनके इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, 'आप एक अच्छे नेता हैं, पहले से ही अच्छा कर रहे हैं। आप कांग्रेस के अनुचित हथकंडों का इस्तेमाल न करें, वरना अपनी विश्वसनीयता, भरोसा और शुद्ध नेतृत्व भी खो देंगे। केवल जरूरी और सही काम करें।'

पिछले महीने बिहार कांग्रेस ने शेयर किया था AI वीडियो बता दें कि इससे पहले सितंबर में बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) से निर्मित वीडियो शेयर किया था, जिसमें पीएम मोदी की दिवंगत मां के AI वर्जन को पीएम को डांटते हुए बताया गया था। प्रधानमंत्री पर निशाना साधने के लिए पार्टी ने इस वीडियो को पोस्ट किया था, जिसके साथ उसने हिंदी में लिखा था, ‘साहब के सपनों में आई मां। ’ इस वीडियो में मोदी की मां उनकी राजनीति की आलोचना करती दिखाई दे रही थीं। इस वीडियो को लेकर भाजपा बिफर गई थी और उसने इसे प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान बताया था।