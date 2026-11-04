रैली में ना आने पर यूथ कांग्रेस का बड़ा ऐक्शन, MP में 60 को कर दिया सस्पेंड
वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली में 1 नवंबर वाली रैली में ना शामिल होने को लेकर यूथ कांग्रेस ने बड़ा ऐक्शन लिया है। एमपी यूथ कांग्रेस ने अपने 60 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।
1 नवंबर को कांग्रेस और विपक्ष ने मिलकर दिल्ली में बड़ी रैली की थी। वोट चोरी के आरोप लगाकर चल रहे प्रदर्शन रैली में नाम शामिल होने पर मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने बड़ा ऐक्शन लिया है। यूथ कांग्रेस ने अपने 60 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। संगठन ने इन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए सस्पेंड किया है। सस्पेंड किए गए पदाधिकारियों में एमपी यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष समेत जनरल सेक्रेटरी और कई सेक्रेटरी का नाम शामिल है। यूथ कांग्रेस ने इसकी लिस्ट भी जारी की है।
यूथ कांग्रेस ने बताई वजह
इस मामले पर ऐक्शन लेने के बाद यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया कि, "भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुपालन में, दिनांक 01 नवंबर 2026 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में आयोजित वोट चोरी रैली में अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न संगठनात्मक अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के निम्नलिखित पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित किया जाता है। यह कार्रवाई संगठनात्मक अनुशासन और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।"
बता दें कि 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। वोट चोरी के आरोपों को लेकर ज्ञानेश कुमार के साथ ही पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष ने कई तरह के आरोप लगाए और कहा कि वोट चोरी के लिए ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस दौरान स्टेज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, नेहा बोरा, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव के साथ कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे।
रैली में क्या बोले थे राहुल गांधी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और सीईसी कुमार ने देश की आत्मा और संविधान पर आक्रमण कियाष दिल्ली के रामलीला मैदान में 'इंडिया' गठबंधन की 'वोट बचाओ, देश बचाओ महारैली' को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई के बाद विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और शाह के सामने खड़ा होगा। उन्होंने दावा किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त देश का गला घोंटने का अपराध करने के कारण रात में सो नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि मोदी और शाह भी रात में सो नहीं पा रहे हैं।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को जो संदेश भेजना था, वह जनता ने यहां से भेज दिया है। यह किसी राजनीतिक दल या नेता की आवाज नहीं, बल्कि देश के युवाओं, किसानों और मजदूरों की आवाज है। यह आवाज कह रही है कि हम संविधान और लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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