गुस्से में लिख दिया था रेप, भाजपा पार्षद के पति पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला पलटी

मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा…पुलिस को गाली देते हुए यह कहने वाले भाजपा पार्षद के पति अशोक सिंह की हेकड़ी धरी रह गई है। लेकिन कहानी में एक बड़ा 'ट्विस्ट' आ गया है। जिस पीड़िता ने 5 दिन पहले रोते-बिलखते हुए एसपी से चाकू की नोक पर रेप' की शिकायत की थी, वह अब अपने बयानों से पलट गई है।शनिवार रात थाने पहुंचकर पीड़िता ने कहा कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, बल्कि सिर्फ छेड़छाड़ हुई थी। इस नए बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आधी रात को बदली कहानी: गुस्से में लिख दिया था रेप रामपुर बाघेलान थाने की सब इंस्पेक्टर प्रीति कुशवाहा ने बताया कि मामले की जांच चल रही थी, तभी शनिवार रात पीड़िता ने लिखित आवेदन दिया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी अशोक सिंह ने उसके साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की थी। 22 दिसंबर को उसने जो 'रेप और वीडियो बनाने' की बात कही थी, वह गुस्से और डर के कारण लिखवा दी थी। अचानक बयान बदलने को लेकर दबी जुबान में चर्चा है कि क्या आरोपी के रसूख और उस वायरल धमकी का असर पीड़िता पर हो गया?

गिरफ्तारी हुई, पर धाराएं बदल गईं पीड़िता के 'यू-टर्न' लेते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। रेप की गंभीर धाराएं हट गईं और अब छेड़छाड़ व धमकाने का केस दर्ज हुआ है।

पुलिस ने आरोपी अशोक सिंह को भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75(2), 79, 296(1) एवं 351(3) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है।आरोपी अशोक की राजनीतिक कैरियर की बात करे तो यह पूर्व पार्षद रह चुके है।इनकी पत्नी रेखा सिंह रामपुर बघेलान नगर परिषद वार्ड क्रमांक 1 की बीजेपी से पार्षद है।

1996 से जुर्म की दुनिया में है 'नेताजी' भले ही मौजूदा केस में धाराएं हल्की हो गई हों, लेकिन आरोपी अशोक सिंह (50) का इतिहास खौफनाक है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वह पिछले 28 सालों से अपराध जगत में सक्रिय है और उस पर 9 गंभीर मामले दर्ज हैं। 1996 में जानलेवा हमला (IPC 326) और सरकारी काम में बाधा डालने का केस, 2001 में घर में घुसकर मारपीट और रंगदारी (IPC 452, 327), 2019-2023 जान से मारने की धमकी और गाली-गलौज के कई मामले। 2025 हाल ही में अमानत में खयानत (धोखाधड़ी) का केस भी दर्ज हुआ था।

