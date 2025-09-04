दुबई जाने की तैयारी में थी महिला, ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में गंवा दिए 15 लाख रुपए

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ई-कॉमर्स कंपनी का ऑफिसर बनकर एक महिला से ठग ने साढ़े 15 लाख रुपए ठग लिए। महिला का बेटा दुबई में रहता है। सितंबर के पहले हफ्ते में महिला को बेटे के पास जाना था।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ई-कॉमर्स कंपनी का ऑफिसर बनकर एक महिला से ठग ने साढ़े 15 लाख रुपए ठग लिए। महिला का बेटा दुबई में रहता है। सितंबर के पहले हफ्ते में महिला को बेटे के पास जाना था। पोते के लिए उसने फ्लिपकार्ट से एक ड्रेस ऑर्डर की थी जो आने के बाद पसंद नहीं आई। रिफंड के लिए महिला ने गूगल से ई-कॉमर्स कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया। वहां से उसे एक फ्रॉड नंबर मिला। ठग ने अपने आपको ई-कॉमर्स कंपनी का ऑफिसर बताया और ऑनलाइन फार्म भरवाया। इसके बाद अकाउंट से तीन बार में साढ़े 15 लाख रुपए निकल गए। पीड़िता ने मामले की शिकायत एसएसपी ग्वालियर को की जिसके बाद क्राइम ब्रांच मामला दर्ज कर लिया है।

हरिशंकरपुरम के चिनाव अपार्टमेंट निवासी 61 वर्षीय देश कंवर सिंह के साथ धोखाधड़ी हुई है। देश कंवर के पति जयदीप सिंह शासकीय विभाग में पदस्थ थे, लेकिन कुछ समय पहले उनका निधन हो गया था। देश कंवर का बेटा दुबई स्थित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। बहू और पोता भी दुबई में हैं।उ न्होंने पोते के लिए ऑनलाइन ड्रेस खरीदी थी पसंद न आने पर उसे वापस कर रिफंड पाने के लिए प्रोसेस शुरू की थी। किसी ने उन्हें बताया कि कस्टमर केयर पर संपर्क करना पड़ेगा। वे लोग ड्रेस वापस लेकर रिफंड कर देंगे।

महिला को ठगी का पता उस समय लगा जब उसके मोबाइल पर पहला मैसेज 2 लाख रुपए उनके खाते से निकाले जाने का आया। वह कुछ समझ पाती इससे पहले 10 लाख रुपए निकाले जाने का एक और मैसेज आया। अब उनको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब तक कोई प्रोसेस कर पातीं उससे पहले एक साढ़े 3 लाख रुपए का मैसेज और आ गया। इसके बाद तत्काल उन्होंने बैंक फोन कर अकाउंट बंद कराया। इसके बाद वह क्राइम ब्रांच पहुंची और शिकायत की। क्राइम ब्रांच के साइबर एक्सपर्ट की टीम ने तत्काल 6 लाख रुपए होल्ड करा दिए हैं, लेकिन शेष रकम निकाल ली गई है। सीएसपी रोबिन जैन ने बताया कि एक महिला के साथ फ्रॉडस्टर ने ई-कॉमर्स कंपनी का अधिकारी बनकर धोखाधड़ी की है। महिला ने अपने पोते के लिए ऑनलाइन ड्रेस मंगाई थी, जो पसंद नहीं आने पर वापस करने के लिए इंटरनेट से कस्टमर केयर का नंबर निकाला।यह नंबर फ्रॉडस्टर का निकला। जांच जारी है।