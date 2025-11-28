Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Woman Suicide With 2O year old younger boy As Office Colleague Taunted them for Affair
MP में 48 साल की महिला ने 20 साल छोटे लड़के के साथ की आत्महत्या, सुसाइड नोट में बताई वजह

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक 48 साल की महिला ने 29 साल के लड़के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों की पहतान रजनी और मिथुन के तौर पर हुई है।

Fri, 28 Nov 2025 06:37 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां एक 48 साल की महिला ने 29 साल के लड़के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। दोनों की पहतान रजनी और मिथुन के तौर पर हुई है। महिला नगर पालिका में क्लर्क थी जबकि मिथुन जल विभाग का कर्मचारी था। आरोप है कि ऑफिस के लोग रजनी और मिथुन के अफेयर की अफवाह उड़ा रहे थे जिससे दोनों काफी परेशान थे। मंगलवार रात से ही दोनों लापता थे जिसके बाद बुधवार सुबह उनकी लाशें कुएं से बरामद की गई।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रजनी का फोन उसके घर से मिला है जबकि मिथुन का फोन उसके खेत के पास मिला। वहीं उसकी बाइक और चप्पल एक कुंए के पास से मिले। पुलिस उस कुएं के पास पहुंची तो पहले रजनी का शव बरामद किया गया। इसके बाद मिथुन की लाश मिली। ।

रजनी के घर से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि वह ऑफिस में लोगों के लगातार तानों और मानसिक उत्पीड़न से परेशान थी। परिवार ने बताया कि दफ्तर के लोग रजनी और मिथुन के रिश्ते को लेकर अफवाहें उड़ा रहे थे, जबकि रजनी मिथुन को बेटे जैसा मानती थी। पुलिस ने पुष्टि की है कि यह आत्महत्या का मामला लगता है और वे नोट में लिखे उत्पीड़न के आरोपों की जाँच कर रहे हैं। फिलहाल, पुलिस सुसाइड नोट की जाँच कर रही है और दफ्तर के कर्मचारियों के बयान ले रही है।

