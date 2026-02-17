MP में मां-बार के साथ मिलकर महिला ने की शख्स की हत्या; पुलिस ने एक बाइक से कैसे खोला राज
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक तरफा प्रेम से परेशान विवाहित महिला ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर महाराष्ट्र के युवक की हत्या कर दी थी। पहले उसे थप्पड़ औ मुक्के मारे, उसके बाद हाथ पैर रस्सी से बांध कर खेत में ले गए। जहां उसके ऊपर पत्थर पटककर एवं डंडों से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद खेत में गड्डा खोदकर शव गाड़ दिया। आरोपियों के घर के सामने मृतक युवक की खड़ी बाइक से पुलिस को संदेह हुआ। बार-बार बयान बदलने से पुलिस को शंका हुई और पूरा राज खुल गया।
यह सनसनीखेज मामला भैंसदेही थाने के कौड़िया गांव का है। महाराष्ट्र का रहने वाला शिवम धुर्वे कौड़िया गांव में रहने वाली सुमित्रा मौसिक का परिचित था। सुमित्रा शादीशुदा थी, वह अपने 2 बच्चों के साथ सातनेर में रहती थी। पति मजदूरी के लिए महाराष्ट्र गया था। शख्स उसे अक्सर परेशान करता था। तंग आकर सुमित्रा ने 13 फरवरी को शिवम को अपने माता-पिता के घर पर कौड़िया गांव बुलवाया। 14 फरवरी को वह गांव आया।
उसके बाद से उसका कहीं पता नहीं चला। युवक की बाइक गांव के बिसराम साल्वे के घर के सामने संदिग्ध हालत में खड़ी थी। जांच करने के लिए पुलिस पहुंची तो हत्या करने का खुलासा हुआ। शिवम की हत्या सुमित्रा ने पिता बिसराम साल्वे और मां सोनाय साल्वे के साथ मिलकर की थी। भैंसदेही पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
13 फरवरी को मृतक शिवम सुमित्रा से मिलने के लिए कौड़िया गांव आया। युवक ने सुमित्रा और उसके माता-पिता के विवाद किया। विवाद के बाद बिसराम साल्वे, सोनाय साल्वे एवं सुमित्रा ने मिलकर शिवम के साथ मारपीट की। मृतक को थप्पड़ एवं मुक्कों से पीटा, उसके हाथ-पैर रस्सी से बांधकर उसे जंगल स्थित खेत में ले गए। वहां सुमित्रा के पिता बिसराम साल्वे ने पत्थर पटककर एवं डंडों से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव दफना दिया।
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें