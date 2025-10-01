कन्या भोज के लिए गई बच्चियों को डराया, दारू की बोतल भी रखी; MP की महिला पर तंत्र-मंत्र का आरोप

मध्य्प्रदेश के जबलपुर में नवरात्रि पर कन्या भोज के लिए गई बच्चियों से तंत्रमंत्र करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप बच्चियों के परिजनों और रहवासियों ने मोहल्ले की एक महिला पर लगाया है।

मध्य्प्रदेश के जबलपुर में नवरात्रि पर कन्या भोज के लिए गई बच्चियों से तंत्रमंत्र करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप बच्चियों के परिजनों और रहवासियों ने मोहल्ले की एक महिला पर लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार महिला ने घर के अंदर काली मां की प्रतिमा एक सर्कल बनाकर रखी थी। उसके अंदर मिर्ची, नींबू, सिंदूर, बक्का और एक पुतला जैसी चीजें रखी हुई थीं। इसके अलावा हवन कुंड के पास शराब की बोतल रखी है। इस दौरान बच्चियां डर कर भागने लगीं, बच्चियों के भागने का एक सीसीटीवी भी आया सामने आया है। परिवार जन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित महिला को थाने बुलाया है। मामले को लेकर महिला से पूछताछ की जा रही है।

जबलपुर जिले के रांची थाना क्षेत्र की रहने वाली भारती गुप्ता ने नवरात्रि की अष्ठमी पर बच्चियों को कन्या भोज के लिए बुलाया था। लेकिन अचानक सभी बच्चे डर कर भाग कर अपने-अपने घर पहुंच गए। इस दौरान बच्चों ने महिला के बारे में अपने परिवारवालों को जो बताया, वह होश उड़ाने वाला था। जानकारी के मुताबिक भोजन के दौरान बच्चियों को खाना परोसा गया। उसके बाद किचन से एक जग में पानी में कुछ मिलाया गया था। यह देखकर बच्चियों को शक हुआ और उन्होंने पानी नहीं पिया। इसके बाद महिला ने बच्चियों के सिर पर तेल लगाया और कलावा हाथों में बांधा। बच्चियों को जब अनहोनी की आशंका हुई तो वे वहां से भाग निकलीं। बच्चियों की मां ने पुलिस से शिकायत की है।

मामले में स्थानीय रहवासी महिला नेहा चौधरी समेत अन्य महिलाओं ने रांची थाना क्षेत्र में शिकायत की है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बच्चियां मोहल्ले में भारती गुप्ता के यंहा कन्या भोज के लिए गई थीं। भारती गुप्ता ने उन्हें घर बुलाया और अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में नींबू और पुतले से बना सर्कल था, काली माता की मूर्ति और परसा भी रखा गया था। पहले बच्चियों को खाना परोसा गया। एक बच्ची के बाल खींचे गए और डर का माहौल बना दिया गया। कमरे में हवन के साथ-साथ दारू की बोतल और एक डॉल भी रखी गई थी। इन सारी गतिविधियों से बच्चियां बुरी तरह से डर गईं और चीखने-चिल्लाने लगीं। डर के मारे मौका पाकर सभी बच्चियां महिला के घर से जान बचाकर भागीं। बच्चों और परिजनों को आशंका हुई कि तांत्रिक क्रिया की जा रही है।

कन्या भोज को गई एक एक बच्ची ने बताया कि एक आंटी ने हमें छत से कन्या भोज के लिए बुलाया और हाथ में धागा बांधा। बालों में तेल भी लगाया। वहां नींबू-मिर्च रखी थीं। नींबू का सर्कल बनाया था, वहां दारू भी थी। आंटी बोलीं- एक-एक करके सब इधर आओ। उन्होंने पानी में कुछ मिलाया था, इसलिए हमने नहीं पिया। जब हम जाने लगे तो अंकल ने दरवाजा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। हम दौड़कर छत पर चले गए।

रांझी थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की शिकायत मिलने पर रांझी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी महिला भारती गुप्ता को थाने लाया गया। बच्चियों और उनके परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं और जादू-टोना और तांत्रिक क्रिया के आरोपों की जांच की जा रही है। महिला से भी पूछताछ की जा रही है, साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं इसमें रैकेट या कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं है।