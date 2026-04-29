MP में अगले कुछ दिन दिखेंगे मौसम के दो रूप; एक तरफ बरसेगी आग, दूसरी तरफ इन इलाकों में होगी राहत की बरसात
बीते दिन के मौसम की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस छतरपुर के खजुराहो में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान पहाड़ी इलाकों में पचमढ़ी में 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं मैदानी इलाकों में मलाजखंड में 22.6 डिग्री दर्ज किया गया।
मध्य प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बुधवार को एक खुशखबरी दी। विभाग का कहना है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले कुछ दिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने, बारिश होने और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि मौसम का यह यू-टर्न पूरे प्रदेश में नहीं दिखाई देगा, बल्कि कुछ हिस्सों में गर्मी अपने पूरे शबाब पर रहेगी। इस दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम के दो रंग दिखाई देने की संभावना जताई है।
बुधवार के मौसम का अनुमान लगाते विभाग ने एक तरफ प्रदेश के विदिशा, रायसेन, रतलाम, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुरकला, सतना, दमोह, सागर जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यहां पर 40-50 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चलने की संभावना जताई है। इसके अलावा विभाग ने उमरिया जिले के कुछ हिस्सों में गर्म रात होने का अनुमान लगाया है।
गुरुवार को 31 जिलों में बारिश के आसार
मौसम विभाग ने गुरुवार 30 अप्रैल को प्रदेश के नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।
मंगलवार को खजुराहो रहा सबसे गर्म
बीते दिन यानी मंगलवार के मौसम की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस छतरपुर के खजुराहो में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान पहाड़ी इलाकों में पचमढ़ी में 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं मैदानी इलाकों में मलाजखंड में 22.6 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा, जबकि उमरिया जिले में रात बेहद गर्म रही। पिछले 24 घंटो में अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में 2.1 डिग्री सेल्सियस तक काफी गिरे एवं शेष सभी संभागों के जिलों के तापमानों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।
सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां
एक पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पाकिस्तान एवं निकटवर्ती कश्मीर के ऊपर माध्य समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किमी की ऊंचाई पर एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में अवस्थित है, जो ऊंचाई के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है। एक टूफ, उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड एवं गंगीय पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर-पूर्व बांग्लादेश के ऊपर स्थित ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण तक माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर विस्तारित है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 मई से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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