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MP में अगले कुछ दिन दिखेंगे मौसम के दो रूप; एक तरफ बरसेगी आग, दूसरी तरफ इन इलाकों में होगी राहत की बरसात

Apr 29, 2026 03:26 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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बीते दिन के मौसम की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस छतरपुर के खजुराहो में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान पहाड़ी इलाकों में पचमढ़ी में 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं मैदानी इलाकों में मलाजखंड में 22.6 डिग्री दर्ज किया गया।

MP में अगले कुछ दिन दिखेंगे मौसम के दो रूप; एक तरफ बरसेगी आग, दूसरी तरफ इन इलाकों में होगी राहत की बरसात

मध्य प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने बुधवार को एक खुशखबरी दी। विभाग का कहना है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले कुछ दिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने, बारिश होने और चिलचिलाती गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि मौसम का यह यू-टर्न पूरे प्रदेश में नहीं दिखाई देगा, बल्कि कुछ हिस्सों में गर्मी अपने पूरे शबाब पर रहेगी। इस दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम के दो रंग दिखाई देने की संभावना जताई है।

बुधवार के मौसम का अनुमान लगाते विभाग ने एक तरफ प्रदेश के विदिशा, रायसेन, रतलाम, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुरकला, सतना, दमोह, सागर जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यहां पर 40-50 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चलने की संभावना जताई है। इसके अलावा विभाग ने उमरिया जिले के कुछ हिस्सों में गर्म रात होने का अनुमान लगाया है।

गुरुवार को 31 जिलों में बारिश के आसार

मौसम विभाग ने गुरुवार 30 अप्रैल को प्रदेश के नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।

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MP में अगले कुछ दिन दिखेंगे मौसम के 2 रूप; एक तरफ बरसेगी आग,दूसरी तरफ होगी बरसात

मंगलवार को खजुराहो रहा सबसे गर्म

बीते दिन यानी मंगलवार के मौसम की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस छतरपुर के खजुराहो में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान पहाड़ी इलाकों में पचमढ़ी में 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं मैदानी इलाकों में मलाजखंड में 22.6 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा, जबकि उमरिया जिले में रात बेहद गर्म रही। पिछले 24 घंटो में अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में 2.1 डिग्री सेल्सियस तक काफी गिरे एवं शेष सभी संभागों के जिलों के तापमानों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

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सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां

एक पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पाकिस्तान एवं निकटवर्ती कश्मीर के ऊपर माध्य समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किमी की ऊंचाई पर एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में अवस्थित है, जो ऊंचाई के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है। एक टूफ, उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड एवं गंगीय पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर-पूर्व बांग्लादेश के ऊपर स्थित ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण तक माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर विस्तारित है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 2 मई से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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